La campaña de Nacional para ser campeón de la Liga AUF Uruguaya: tres técnicos, clima inestable y un plantel profundo que a la larga fue determinante
Nacional fue campeón uruguayo sin ganar el Apertura ni el Clausura en una temporada donde tuvo tres técnicos y mucho clima de inestabilidad pero donde la profundidad de su plantel fue determinante para superar con lo justo a Peñarol
30 de noviembre 2025 - 22:22hs
Nacional campeón
Foto: Gastón Britos/Focouy
Nacional campeón Foto: Gastón Britos/Focouy
Nacional se consagró campeón de la Liga AUF Uruguaya este domingo al derrotar 1-0 a Peñarol en el Gran Parque Central en la revancha de una serie final clásica que se abrió siete días atrás con un empate 2-2 en el Estadio Campeón del Siglo.
Para conquistar este título y levantar la copa que llevó el nombre de Juan Izquierdo, Nacional ganó la Tabla Anual pero no conquistó ninguno de los tres títulos oficiales que tuvo la temporada: Torneo Apertura, Torneo Intermedio y Torneo Clausura.
Campeón de la Supercopa Uruguaya y salida de Martín Lasarte
Nacional comenzó el Torneo Apertura dirigido por Martín Lasarte y en la Supercopa Uruguaya pisó fuerte en el año ganándole 2-1 a Peñarol en el Estadio Centenario.
Con ese triunfo, el Nacional de Lasarte imponía una importante hegemonía clásica ante Peñarol y atemperaba el gran 2024 donde los aurinegros fueron campeones uruguayos por destrozo ganando Apertura y Clausura.
Así se iniciaba la era de Ricardo Vairo como presidente y Flavio Perchman como vice y encargado de la parte deportiva del club.
Las contrataciones del venezolano Rómulo Otero y del chileno Eduardo Vargas ilusionaron al hincha. También llegó Emiliano Ancheta, el colombiano Julián Millán (la contratación del año), Franco Catarozzi, Diego Romero para ser suplente, Luciano Boggio, volvieron Lucas Morales y Yonathan Rodríguez y se apostó por un juvenil de Montevideo City Torque: Lucas Villalba.
Segundo en el Torneo Clausura y eliminado en Copa Libertadores
El comienzo fue turbulento. Perchman desembarcó decidido a cambiar el técnico y al no poder contratar a Jorge Bava, por sus diferencias con Nicolás López, tuvo que mantener a Lasarte al frente del plantel.
Sin embargo, Lasarte duró en el cargo solo las primeras nueve fechas del Torneo Apertura. Una derrota ante Juventud en el Gran Parque Central le costó el cargo al DT y con él abandonó el club y se retiró del fútbol el capitán Diego Polenta, un jugador con el que Perchman no contaba y que renovó contrato por expreso pedido de Lasarte.
Nacional tuvo que debutar en Copa Libertadores con Martín Ligüera como técnico interino. Perdieron 3-0 con Atlético Nacional en Medellín.
Pablo Peirano llegó como reemplazo de Lasarte y su arranque fue demoledor. Ganó sus primeros cinco partidos en el Apertura y Nacional terminó a un solo punto del campeón, Liverpool.
El tricolor ganó nueve partidos, empató cuatro y perdió dos siendo el más goleador con 35 goles y recibiendo a cambio 16.
A ese segundo puesto, Nacional le sumó una fuerte desilusión en la Copa Libertadores donde terminó último en el grupo sin poder siquiera pasar a Copa Sudamericana.
Para el segundo semestre del año, Perchman aseguró tener el plantel más fuerte del medio contratando a Maximiliano Gómez, Nicolás Lodeiro, Juan Cruz De los Santos, Lucas Rodríguez y Matías De los Santos, además de dos colombianos que dieron menos de lo esperado: Hayen Palacios y Juan Pablo Patiño.
Se fueron Gabriel Báez, Eduardo Vargas, Lucas Morales, Jeremía Recoba, Diego Herazo, Franco Catarozzi, Gonzalo Petit, Jairo Amaro, Nicolás Ramos y los juveniles Nahuel López y Rodrigo Mederos.
Con todas esas contrataciones, Nacional se aseguró tener recambios de nivel en todos los puestos y quedó a resguardo de lesiones.
Esa fue la clave para ganarle la serie final a un Peñarol que llegó con muchas ausencias por lesiones (Eduardo Darias, Javier Cabrera, David Terans, Tomás Olase, Germán Barbas) y jugadores que no estaban al 100% en lo físico para la última final (Nahuel Herrera, Pedro Milans, Lucas Hernández, Héctor Villalba).
El sinsabor del Torneo Intermedio y la eliminación en la Copa AUF Uruguaya
Nacional ganó la Tabla Anual porque hizo una serie perfecta del Torneo Intermedio en la que sumó 21 puntos sobre 21 disputados.
Perchman se dio el gusto de contratar a Jadson Viera que aseguró la Tabla Anual con empates ante Cerro y Defensor Sporting.
En el Clausura terminó segundo a 8 puntos de Peñarol con una quita de tres unidades por incidentes producidos por sus hinchas.
Liverpool, campeón del Apertura, perdió la semifinal con Peñarol, campeón del Clausura.
Después empató la primera final con Peñarol y ganó este domingo la segunda, en alargue. Curiosamente fue su primer triunfo al frente del club. Pero valió un título.
Nacional jugó 39 partidos en la Liga AUF Uruguaya contando las finales con 25 triunfos, 11 empates y solamente tres derrotas (Montevideo City Torque y Juventud en el Apertura y Peñarol en el Clausura). Marcó 79 goles y recibió 35.
Los goleadores de Nacional en la Liga AUF Uruguaya
Nicolás "Diente" López fue el máximo anotador de Nacional en el título conquistado. Sin embargo, el delantero falló sistemáticamente en los partidos más quemantes siendo un clarp ejemplo el muy mal clásico que hizo este domingo.