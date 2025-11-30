La campaña de Nacional para ser campeón de la Liga AUF Uruguaya: tres técnicos, clima inestable y un plantel profundo que a la larga fue determinante

Nacional se consagró campeón de la Liga AUF Uruguaya este domingo al derrotar 1-0 a Peñarol en el Gran Parque Central en la revancha de una serie final clásica que se abrió siete días atrás con un empate 2-2 en el Estadio Campeón del Siglo.

Para conquistar este título y levantar la copa que llevó el nombre de Juan Izquierdo, Nacional ganó la Tabla Anual pero no conquistó ninguno de los tres títulos oficiales que tuvo la temporada: Torneo Apertura, Torneo Intermedio y Torneo Clausura.

Nacional comenzó el Torneo Apertura dirigido por Martín Lasarte y en la Supercopa Uruguaya pisó fuerte en el año ganándole 2-1 a Peñarol en el Estadio Centenario.

Con ese triunfo, el Nacional de Lasarte imponía una importante hegemonía clásica ante Peñarol y atemperaba el gran 2024 donde los aurinegros fueron campeones uruguayos por destrozo ganando Apertura y Clausura.

Así se iniciaba la era de Ricardo Vairo como presidente y Flavio Perchman como vice y encargado de la parte deportiva del club.

Las contrataciones del venezolano Rómulo Otero y del chileno Eduardo Vargas ilusionaron al hincha. También llegó Emiliano Ancheta, el colombiano Julián Millán (la contratación del año), Franco Catarozzi, Diego Romero para ser suplente, Luciano Boggio, volvieron Lucas Morales y Yonathan Rodríguez y se apostó por un juvenil de Montevideo City Torque: Lucas Villalba.

Segundo en el Torneo Clausura y eliminado en Copa Libertadores

20251026 Pablo Peirano Wanderers Nacional Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández-Focouy (3) Pablo Peirano Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El comienzo fue turbulento. Perchman desembarcó decidido a cambiar el técnico y al no poder contratar a Jorge Bava, por sus diferencias con Nicolás López, tuvo que mantener a Lasarte al frente del plantel.

Sin embargo, Lasarte duró en el cargo solo las primeras nueve fechas del Torneo Apertura. Una derrota ante Juventud en el Gran Parque Central le costó el cargo al DT y con él abandonó el club y se retiró del fútbol el capitán Diego Polenta, un jugador con el que Perchman no contaba y que renovó contrato por expreso pedido de Lasarte.

Nacional tuvo que debutar en Copa Libertadores con Martín Ligüera como técnico interino. Perdieron 3-0 con Atlético Nacional en Medellín.

Pablo Peirano llegó como reemplazo de Lasarte y su arranque fue demoledor. Ganó sus primeros cinco partidos en el Apertura y Nacional terminó a un solo punto del campeón, Liverpool.

El tricolor ganó nueve partidos, empató cuatro y perdió dos siendo el más goleador con 35 goles y recibiendo a cambio 16.

A ese segundo puesto, Nacional le sumó una fuerte desilusión en la Copa Libertadores donde terminó último en el grupo sin poder siquiera pasar a Copa Sudamericana.

Para el segundo semestre del año, Perchman aseguró tener el plantel más fuerte del medio contratando a Maximiliano Gómez, Nicolás Lodeiro, Juan Cruz De los Santos, Lucas Rodríguez y Matías De los Santos, además de dos colombianos que dieron menos de lo esperado: Hayen Palacios y Juan Pablo Patiño.

Se fueron Gabriel Báez, Eduardo Vargas, Lucas Morales, Jeremía Recoba, Diego Herazo, Franco Catarozzi, Gonzalo Petit, Jairo Amaro, Nicolás Ramos y los juveniles Nahuel López y Rodrigo Mederos.

Con todas esas contrataciones, Nacional se aseguró tener recambios de nivel en todos los puestos y quedó a resguardo de lesiones.

Esa fue la clave para ganarle la serie final a un Peñarol que llegó con muchas ausencias por lesiones (Eduardo Darias, Javier Cabrera, David Terans, Tomás Olase, Germán Barbas) y jugadores que no estaban al 100% en lo físico para la última final (Nahuel Herrera, Pedro Milans, Lucas Hernández, Héctor Villalba).

El sinsabor del Torneo Intermedio y la eliminación en la Copa AUF Uruguaya

Nacional ganó la Tabla Anual porque hizo una serie perfecta del Torneo Intermedio en la que sumó 21 puntos sobre 21 disputados.

Sin embargo, las dudas comenzaron a cernirse sobre la gestión de Peirano por el timorato planteo que hizo en la final contra Peñarol donde el tricolor llegó a los penales y perdió 5-4.

Tan solo dos fechas después, Nacional visitó un Campeón del Siglo sin gente y no dio pie con bola ante Peñarol, siendo aplastado por 3-0.

La derrota ante Plaza Colonia por la Copa AUF Uruguay, en el Gran Parque Central, dejaron al DT al filo del abismo a pesar de que sus números para asegurar la Tabla Anual eran contundentes.

Un empate ante Danubio y otro ante Wanderers, con un triunfo en el medio contra Miramar Misiones precipitaron la salida de Peirano que fue cesado pese a tener números muy positivos en su ciclo con Nacional.

Perchman se dio el gusto de contratar a Jadson Viera que aseguró la Tabla Anual con empates ante Cerro y Defensor Sporting.

20250111- Jadson Viera Cerro Nacional Estadio Centenario Torneo Clausura 2025 (3)

En el Clausura terminó segundo a 8 puntos de Peñarol con una quita de tres unidades por incidentes producidos por sus hinchas.

Liverpool, campeón del Apertura, perdió la semifinal con Peñarol, campeón del Clausura.

Después empató la primera final con Peñarol y ganó este domingo la segunda, en alargue. Curiosamente fue su primer triunfo al frente del club. Pero valió un título.

Nacional jugó 39 partidos en la Liga AUF Uruguaya contando las finales con 25 triunfos, 11 empates y solamente tres derrotas (Montevideo City Torque y Juventud en el Apertura y Peñarol en el Clausura). Marcó 79 goles y recibió 35.

Los goleadores de Nacional en la Liga AUF Uruguaya

20251130 Nicolás López de Nacional ante Jesús Trindade de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya Nicolás López de Nacional ante Jesús Trindade de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Nicolás "Diente" López fue el máximo anotador de Nacional en el título conquistado. Sin embargo, el delantero falló sistemáticamente en los partidos más quemantes siendo un clarp ejemplo el muy mal clásico que hizo este domingo.