Mauricio Pereyra se llevó la medalla de campeón y la red del Gran Parque Central en una final especial que puede marcar su despedida de Nacional

Mauricio Pereyra Foto: @LigaAUF

Por Sebastián Amaya

Cuando ya los primeros jugadores de Nacional se habían ido al vestuario luego de celebrar el título de la Liga AUF Uruguaya tras ganarle la segunda final a Peñarol por 1-0 en el Gran Parque Central, Mauricio Pereyra encaminó rumbo al túnel y varios hinchas, de los últimos que quedaban en las tribunas, le cantaron especialmente al volante, ante versiones de que analiza dejar el fútbol tras terminar la temporada.

En los últimos días se manejó la posibilidad de que el mediocampista de 35 años se despida de las canchas tras este campeonato, lo que sería de forma ideal, luego de haber conquistado un nuevo título con el club y yéndose como campeón.

20251130 Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía Nacional vs Peñarol segunda final de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central Nacional campeón 2. Foto: Gastón Britos/Focouy Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía Foto: Gastón Britos/Focouy Luego de recibir su medalla y celebrar junto a sus compañeros, Pereyra, uno de los referentes de este Nacional, que ingresó en la primera final pero no tuvo minutos en el Parque, fue al arco que da a la popular tricolor y se llevó un trozo de la red como recuerdo y como hicieron varios de los campeones.

Luego, comenzó a caminar rumbo al túnel, mientras fue detenido por varios hinchas para sacarse fotos.

Desde las tribunas le cantaron, “Mauri, Mauri”, alentándolo especialmente a él mientras avanzaba lentamente. Luego, comenzó a bajar las escaleras y varios hinchas lo alentaron, mientras lucía su medalla de campeón y la red del Parque, un souvenir especial del nuevo campeonato que logró con Nacional y que pudo ser su último recuerdo del estadio tricolor.