NACIONAL CAMPEÓN

Mauricio Pereyra se llevó la medalla de campeón y la red del Gran Parque Central en una final especial que puede marcar su despedida de Nacional

El volante de 35 años tuvo un reconocimiento de los hinchas cuando se iba de la cancha del Gran Parque Central ante las versiones de que puede dejar el fútbol

30 de noviembre 2025 - 20:35hs
Mauricio Pereyra

Mauricio Pereyra

Foto: @LigaAUF
El Observador | Sebastián Amaya

Por  Sebastián Amaya

Cuando ya los primeros jugadores de Nacional se habían ido al vestuario luego de celebrar el título de la Liga AUF Uruguaya tras ganarle la segunda final a Peñarol por 1-0 en el Gran Parque Central, Mauricio Pereyra encaminó rumbo al túnel y varios hinchas, de los últimos que quedaban en las tribunas, le cantaron especialmente al volante, ante versiones de que analiza dejar el fútbol tras terminar la temporada.

En los últimos días se manejó la posibilidad de que el mediocampista de 35 años se despida de las canchas tras este campeonato, lo que sería de forma ideal, luego de haber conquistado un nuevo título con el club y yéndose como campeón.

Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía
Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía

Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía

Luego de recibir su medalla y celebrar junto a sus compañeros, Pereyra, uno de los referentes de este Nacional, que ingresó en la primera final pero no tuvo minutos en el Parque, fue al arco que da a la popular tricolor y se llevó un trozo de la red como recuerdo y como hicieron varios de los campeones.

Luego, comenzó a caminar rumbo al túnel, mientras fue detenido por varios hinchas para sacarse fotos.

Christian Ebere de Nacional festeja su gol para el título ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya
NACIONAL

El golazo con el que Christian Ebere liquidó la finalísima de la Liga AUF Uruguaya para Nacional contra Peñarol

la policia detuvo a cinco personas en el operativo de seguridad por el clasico y destina a 300 funcionarios para controlar festejos
FINALES

La Policía detuvo a cinco personas en el operativo de seguridad por el clásico y destina a 300 funcionarios para controlar festejos

Desde las tribunas le cantaron, “Mauri, Mauri”, alentándolo especialmente a él mientras avanzaba lentamente.

Luego, comenzó a bajar las escaleras y varios hinchas lo alentaron, mientras lucía su medalla de campeón y la red del Parque, un souvenir especial del nuevo campeonato que logró con Nacional y que pudo ser su último recuerdo del estadio tricolor.

