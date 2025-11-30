Christian Ebere, el MVP de las finales y la carta que sacó a lucir Jadson Viera para quedarse con el título de la Liga AUF Uruguaya

Con su gol para darle el título de la Liga AUF Uruguaya a Nacional este domingo, ganándole la segunda final a Peñarol por 1-0 en el alargue, el nigeriano Christian Ebere se erigió como el jugador más valioso de las finales, MVP, por lo que recibió su correspondiente premio individual en la ceremonia oficial.

El africano fue determinante en las dos finales, en la que fue una de las grandes sorpresas de Jadson Viera para encarar la serie ante los carboneros.

En el partido de ida, en el que fue titular en el Campeón del Siglo, fue clave en la presión para el primer gol y para la asistencia del segundo, en un partido que el tricolor comenzó 2-0 arriba y que luego tuvo el empate aurinegro, dejando abierta la serie para definir en el Gran Parque Central.

Este domingo, de local y con otro planteo, Viera lo guardó, lo dejó en el banco de suplentes, y le dio ingreso para el alargue, siendo determinante con un par de primeras jugadas de peligro, hasta que en la tercera llegó su soñado gol, esquivando a Gularte y definiendo con un tiro al primer palo inatajable para Brian Cortés.

De esa forma, fue la figura de las finales, coronando en lo más alto una temporada en la que en el primer semestre se fue cedido a Plaza Colonia porque no tenía lugar en el plantel, pero con la promesa de que iba a regresar para la segunda mitad del año.

La promesa se respetó, Ebere volvió a Nacional y el africano terminó siendo protagonista, llevando su trofeo de MVP al cielo, para luego celebrar con sus compañeros con la medalla, la copa y con su amigo Jeremía Recoba, quien estuvo alentando al equipo y también fue uno de los campeones.