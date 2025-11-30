Dólar
El Observador / Fútbol / FINALES DE LA LIGA AUF

Christian Ebere, el MVP de las finales y la carta que sacó a lucir Jadson Viera para quedarse con el título de la Liga AUF Uruguaya

El nigeriano, que en el primer semestre se fue cedido a Plaza Colonia porque no tenía lugar en el plantel, regresó y fue clave en las finales de la Liga AUF Uruguaya

30 de noviembre 2025 - 20:50hs
Nacional vs Peñarol segunda final de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central Nacional campeón Christian Ebere MVP de la final
El Observador | Sebastián Amaya

Por  Sebastián Amaya

Con su gol para darle el título de la Liga AUF Uruguaya a Nacional este domingo, ganándole la segunda final a Peñarol por 1-0 en el alargue, el nigeriano Christian Ebere se erigió como el jugador más valioso de las finales, MVP, por lo que recibió su correspondiente premio individual en la ceremonia oficial.

El africano fue determinante en las dos finales, en la que fue una de las grandes sorpresas de Jadson Viera para encarar la serie ante los carboneros.

20251130 Christian Ebere celebra su gol para Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya
Christian Ebere celebra su gol para Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

Christian Ebere celebra su gol para Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

En el partido de ida, en el que fue titular en el Campeón del Siglo, fue clave en la presión para el primer gol y para la asistencia del segundo, en un partido que el tricolor comenzó 2-0 arriba y que luego tuvo el empate aurinegro, dejando abierta la serie para definir en el Gran Parque Central.

Este domingo, de local y con otro planteo, Viera lo guardó, lo dejó en el banco de suplentes, y le dio ingreso para el alargue, siendo determinante con un par de primeras jugadas de peligro, hasta que en la tercera llegó su soñado gol, esquivando a Gularte y definiendo con un tiro al primer palo inatajable para Brian Cortés.

Los festejos de Nacional campeón
LIGA AUF URUGUAYA

¡Nacional campeón! Con un golazo de Christian Ebere derrotó 1-0 a Peñarol y después de tres años, ganó la Liga AUF Uruguaya 2025

Equipo titular de Nacional que comenzó jugando la segunda final de la Liga AUF Uruguaya 2025
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

Uno por uno de Nacional campeón ante Peñarol en el Gran Parque Central: Ebere se vistió de héroe, Mejía atajó las pelotas claves y Millán fue la gran figura del año

De esa forma, fue la figura de las finales, coronando en lo más alto una temporada en la que en el primer semestre se fue cedido a Plaza Colonia porque no tenía lugar en el plantel, pero con la promesa de que iba a regresar para la segunda mitad del año.

La promesa se respetó, Ebere volvió a Nacional y el africano terminó siendo protagonista, llevando su trofeo de MVP al cielo, para luego celebrar con sus compañeros con la medalla, la copa y con su amigo Jeremía Recoba, quien estuvo alentando al equipo y también fue uno de los campeones.

Temas:

Christian Ebere Nacional jadson viera Plaza Colonia

