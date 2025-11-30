Dólar
PEÑAROL

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, confirmó desde dónde mirará el clásico ante Nacional por la finalísima de la Liga AUF Uruguaya

El principal dirigente aurinegro concurrirá al Gran Parque Central para ver el encuentro junto a toda la comitiva del club

30 de noviembre 2025 - 13:37hs
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol está pronto para salir en poco menos de una hora hacia el Gran Parque Central desde Los Aromos para jugar el último partido del año, la finalísima de la Liga AUF Uruguaya contra Nacional, en un compromiso en el que habrá un campeón.

Los dirigidos por Diego Aguirre afrontan un partido más que trascendente y al igual que su eterno rival, se juegan toda la temporada.

Ignacio Ruglio concurrirá con sus compañeros del consejo directivo al Gran Parque Central.

Ruglio verá el clásico en el vestuario

Ignacio Ruglio informó este domingo desde dónde verá el partido entre su club, Peñarol, y Nacional por el título de la Liga AUF Uruguaya.

El Gran Parque Central
El presidente aurinegro dijo que, por más que va con los más de 40 que integran la comitiva, como ya sucedió en el clásico de ida con los dirigentes de Nacional hacia el Estadio Campeón del Siglo, no verá el encuentro desde el palco en el que estarán sus compañeros y en el que está invitado.

"Voy a ver el clásico en un televisor que me colocaron en el vestuario de Peñarol en el Parque Central", admitió Ruglio en el Polideportivo de canal 12.

Y agregó: "Por suerte, los hinchas de Nacional no me pueden ni ver, así que mi presencia en el palco, no agregaría nada, por lo que prefiero verlo en el vestuario".

