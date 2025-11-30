El campeón uruguayo con Peñarol que antes de llegar al club, fue carpintero, y que se acaba de retirar del fútbol

Peñarol se apronta para jugar la finalísima de la Liga AUF Uruguaya contra Nacional este domingo desde la hora 16.30 en el Gran Parque Central en un clásico decisivo, ya que el que gane, obtendrá el título y se quedará con la copa más preciada en el fútbol uruguayo. Mientras tanto, un campeón uruguayo con la camiseta aurinegra, Juan Álvez, anunció su retiro del fútbol.

Los aurinegros están listos para salir en pocas horas hacia el escenario tricolor con la intención de hacer historia.

Cabe recordar que la semana pasada en la final de ida, ambos empataron 2-0, luego de que Nacional fuera ganando 2-0 y que terminó el encuentro con un hombre de más.

Juan Álvez comenzó su carrera en Wanderers, y siempre lo hizo en lateral derecho.

En agosto de 2008 fue contratado por Liverpool, luego de sus buenos desempeños en las canchas.

Hasta que en 2012 llegó a Peñarol, cumpliendo el sueño de su vida.

Tanto fue así que antes de que se diera el pase, en diciembre de 2011 le contó a Referí que se había recibido de carpintero, y que quería llegar sí o sí a Peñarol, cosa que finalmente cumplió.

Además, con el Polilla Jorge Da Silva como técnico, logró ser campeón uruguayo 2012-13 tras haber ganado además el Torneo Apertura.

De Peñarol pasó a Fénix en el que jugó casi 400 partidos en 12 años y se transformó en una leyenda albivioleta.

Con 42 años, Juan Álvez decidió retirarse del fútbol y los de Capurro le reconocieron su trayectoria en sus redes sociales.