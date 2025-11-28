Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El detrás de escena de Nahuel Herrera previo al clásico: Peñarol contrató a un kinesiólogo argentino para que mejore su hombro y Diego Aguirre lo prueba este sábado

Se viene la definición de la Liga AUF Uruguaya y los dos grandes se juegan el año en pos de ir por el título

28 de noviembre 2025 - 14:28hs
Maximiliano Gómez de Nacional ante Nahuel Herrera de Peñarol por el Torneo Clausura

Peñarol volvió a los entrenamientos este viernes en Los Aromos para lo que será la segunda y decisiva final contra Nacional de este domingo en el Gran Parque Central desde la hora 16.30 por la Liga AUF Uruguaya en la que uno de los dos grandes del fútbol de este país se coronará campeón.

En ese contexto, uno de los jugadores que está aún entre algodones, pero se espera que pueda llegar al partido es Nahuel Herrera.

Titular indiscutido y uno de los mejores futbolistas del equipo de Diego Aguirre en todo el año, el juvenil zaguero salió lesionado a lols 2 minutos del clásico ante Nacional del domingo pasado cuando tras un choque con Christian Ebere cayó muy mal y se luxó el hombro.

Kinesiólogo argentino y aún sin fútbol

Diego Aguirré, el técnico de Peñarol, habló en conferencia de prensa este viernes sobre la hora 13 y se mostró esperanzado de que Nahuel Herrera pueda jugar ante Nacional el partido decisivo de este domingo.

Diego Aguirre
PEÑAROL

Diego Aguirre previo a la finalísima de la Liga AUF Uruguaya: recuperó lesionados, evitó hablar del caso Diego García y, subrayó, "podemos ser pocos, pero muy buenos"

Ronald Araujo
URUGUAYOS

Ronald Araujo fue baja en la práctica de Barcelona de este viernes tras su expulsión ante Chelsea por Liga de Campeones

"Creo que está muy cerca de poder jugar", dijo el entrenador de los mirasoles.

Incluso Referí informó el pasado miércoles que el DT carbonero lo tiene en mente para lo que sería el equipo titular contra los tricolores.

El mismo apunta a ser Brayan Cortés; Pedro Milans, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Leonardo Fernández: Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

Según informó una fuente del club a Referí, Peñarol contrató a un kinesiólogo argentino durante esta semana para que trabajara con Nahuel Herrera previo a este clásico decisivo, de manera personal.

Por otra parte, el mismo informante confirmó que hasta este viernes, Herrera aún no fue exigido en los entrenamientos y en su lugar en la zaga central por izquierda jugó Gastón Silva, con Maximiliano Olivera como lateral zurdo. La idea es que entrene este sábado y allí se sacarán conclusiones.

La idea de Diego Aguirre es poder contar con Nahuel Herrera en el equipo titular y en ese sentido, que Gastón Silva ocupe un lugar entre los suplentes.

