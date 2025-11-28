Ronald Araujo fue baja en la práctica de Barcelona de este viernes tras su expulsión ante Chelsea por Liga de Campeones
El club no ha explicado los motivos de la ausencia de Ronald Araujo, uno de los capitanes del primer equipo
28 de noviembre 2025 - 8:23hs
Ronald Araujo
Foto: AFP
Barcelona ha realizado este viernes la última sesión de entrenamiento antes de medirse este sábado (12:15 horas) a Alavés con la baja del central uruguayo Ronald Araujo.
El club no ha explicado los motivos de la ausencia de uno de los capitanes del primer equipo, por lo fue el técnico Hansi Flick quien dio más detalles sobre el estado físico del futbolista en la rueda de prensa de este mismo viernes.
Lo que dijo Flick sobre Ronald Araujo y su baja
El DT de Barcelona habló en conferencia de prensa y explicó que Araujo "tiene un virus estomacal". "Y está fuera para hoy y también para mañana, así que veremos qué pasa el domingo".
"Y anímicamente todos estamos de mal humor... Es después de la derrota contra Chelsea. Creo que para nosotros… estábamos muy decepcionados por eso, porque pensábamos que también podíamos ganar allí, pero no pasó. Ya está. Ahora miramos hacia adelante, estamos positivos para el próximo partido hasta final de año", agregó con respecto al partido de Champions.
La ausencia de Araujo se suma a las bajas ya conocidas por lesión de Fermín López, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y de Marc-André ter Stegen.
En el entrenamiento celebrado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Pedro González 'Pedri' se ha ejercitado al mismo ritmo que sus compañeros por segundo día consecutivo, por lo que es probable que reciba el alta médica de la lesión muscular que le ha impedido jugar en el último mes y esté disponible para enfrentarse al conjunto vitoriano en el Spotify Camp Nou.
Los futbolistas del filial Dro, Jofre Torrents, Tommy Marqués y Eder Aller han completado la sesión junto con los futbolistas disponibles del primer equipo.