El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

Ronald Araujo fue baja en la práctica de Barcelona de este viernes tras su expulsión ante Chelsea por Liga de Campeones

El club no ha explicado los motivos de la ausencia de Ronald Araujo, uno de los capitanes del primer equipo

28 de noviembre 2025 - 8:23hs
Ronald Araujo

Ronald Araujo

Foto: AFP

Barcelona ha realizado este viernes la última sesión de entrenamiento antes de medirse este sábado (12:15 horas) a Alavés con la baja del central uruguayo Ronald Araujo.

El club no ha explicado los motivos de la ausencia de uno de los capitanes del primer equipo, por lo fue el técnico Hansi Flick quien dio más detalles sobre el estado físico del futbolista en la rueda de prensa de este mismo viernes.

La entrada de Araujo a Cucurella
La entrada de Araujo a Cucurella

La entrada de Araujo a Cucurella

Lo que dijo Flick sobre Ronald Araujo y su baja

El DT de Barcelona habló en conferencia de prensa y explicó que Araujo "tiene un virus estomacal". "Y está fuera para hoy y también para mañana, así que veremos qué pasa el domingo".

"Y anímicamente todos estamos de mal humor... Es después de la derrota contra Chelsea. Creo que para nosotros… estábamos muy decepcionados por eso, porque pensábamos que también podíamos ganar allí, pero no pasó. Ya está. Ahora miramos hacia adelante, estamos positivos para el próximo partido hasta final de año", agregó con respecto al partido de Champions.

El momento de la expulsión de Ronald Araujo con Barcelona ante Chelsea
CHAMPIONS LEAGUE

Una noche de pesadilla: mirá la insólita expulsión de Ronald Araujo de Barcelona ante Chelsea por la Champions League, tan solo 12 minutos después de ver la amarilla

La entrada de Araujo a Cucurella
URUGUAYOS

"Quizás no debería haber ido abajo": DT de Barcelona fue crítico con Ronald Araujo tras su nueva expulsión por Liga de Campeones en la derrota 3-0 ante Chelsea

La ausencia de Araujo se suma a las bajas ya conocidas por lesión de Fermín López, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y de Marc-André ter Stegen.

En el entrenamiento celebrado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Pedro González 'Pedri' se ha ejercitado al mismo ritmo que sus compañeros por segundo día consecutivo, por lo que es probable que reciba el alta médica de la lesión muscular que le ha impedido jugar en el último mes y esté disponible para enfrentarse al conjunto vitoriano en el Spotify Camp Nou.

Los futbolistas del filial Dro, Jofre Torrents, Tommy Marqués y Eder Aller han completado la sesión junto con los futbolistas disponibles del primer equipo.

EFE

Ronald Araujo Barcelona Chelsea Hansi Flick

Diego Aguirre
PEÑAROL

Las malas noticias no cesan en Peñarol: Diego Aguirre no contará para la final de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional con un delantero que esperaba tener

La foto que subió Darwin Núñez
SELECCIÓN URUGUAYA

El mensaje de Darwin Núñez ante los dichos de que no quiere jugar en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Selección uruguaya de básquetbol
ELIMINATORIAS

¿A qué hora juega hoy la selección uruguaya de básquetbol por Eliminatorias ante Panamá y por dónde verlo?

Ebere tiene todo para ser una pieza clave: Sebastián Díaz, ex DT de Plaza, analizó las finales, la personalidad de Jadson Viera en Nacional y la jerarquía del Peñarol de Aguirre
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

"Ebere tiene todo para ser una pieza clave": Sebastián Díaz, ex DT de Plaza, analizó las finales, la "personalidad" de Jadson Viera en Nacional y la "jerarquía" del Peñarol de Aguirre

