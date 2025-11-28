Dólar
/ Lifestyle / REDES

"Punta del Este es la mayor estafa del planeta": quién es el polémico influencer argentino que disparó contra el balneario

Con más de un millón de seguidores en sus cuentas de Instagram y Tik Tok, el joven insistió en que en el balneario “tenés que vender un riñón para comerte una hamburguesa".

28 de noviembre 2025 - 14:08hs
Mauro Stendel

El empresario e influencer argentino Mauro Stendel lanzó una feróz crítica contra Punta del Este al asegurar que el balneario "es la mayor estafa del planeta".

“De verdad siento que la mayor estafa del planeta es Punta del Este, donde el agua es marrón y los precios son como si fuera cristalina. No es por un tema de plata, plata es lo que menos me falta”, aseguró el mediático y activista.

Mauro Stendel en Punta del Este

Con más de un millón de seguidores en sus cuentas de Instagram y Tik Tok, Stendel insistió en que “tenés que vender un riñón para comerte una hamburguesa", mientras que "los hoteles son carísimos y te dan 1/4 de lujo de lo que te dan en otro lado".

"Tenés que vender un riñón para comerte una hamburguesa" - Mauro Stendel

¿Quién es Mauro Stendel, el polémico influencer argentino que disparó contra Punta del Este?

Mauro Stendel, de 30 años, ganó popularidad en redes sociales luego de que en febrero de 2023 enviara 256 palas al Congreso de la Nación Argentina en protesta por el trabajo de los diputados en el marco de una campaña que el mismo creó y bautizó “Agarren la pala”.

Exceptuando al entonces legislador Javier Milei por "estar combatir zurdos es un trabajo de tiempo completo”, el joven argumentó "estar harto de que en mi país se labure para mantener vagos”.

image

“Es por eso que descargamos 256 palas en el Congreso de la Nación, con el propósito de incentivar a las personas que menos trabajan y más cobran en nuestro país a que trabajen. Yo sé que son 257. Pero a Javier Milei no le mandé una pala porque combatir zurdos es un trabajo de tiempo completo”, subrayó.

Oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra radicado en Estados Unidos. Según Forbes Argentina, dejó el país con 17 años, se enroló en el ejército israelí donde fue seleccionado para ser parte de la “Unidad Secreta de Elite” cumpliendo misiones especiales. Luego, viajó con 500 dólares viajó a Nueva York, durmió en un auto prestado para luego "triunfar inspirando a otros jóvenes a emprender".

image

El joven realiza inversiones en real estate, criptomonedas, y otros negocios digitales, y comparte todos sus consejos en redes sociales. Además, posee un laboratorio de toxicología en Oklahoma llamado Upper Echelon Solutions y otro de farmatogenética en Dallas, Axiom biogenomics.

Punta del Este

