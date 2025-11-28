Dólar
/ Nacional / JUEZ CONCURSAL

Justicia ordenó remate de lujoso apartamento de Punta del Este en el que exsocia de Conexión Ganadera cumple prisión domiciliaria

"Siendo de muy difícil conservación el bien inmueble descrito por sus importantes gastos fijos, autorizase su venta en subasta privada", resolvió el juez concursal Leonardo Méndez

28 de noviembre 2025 - 11:33hs
Fachada del Edificio Imperiale, lugar donde está en prisión domiciliaria Daniela Cabral

Fachada del Edificio Imperiale, lugar donde está en prisión domiciliaria Daniela Cabral

Google Maps
El Observador | Natalia Roba

Por  Natalia Roba

El juez del concurso de Conexión Ganadera, Leonardo Méndez, decretó la venta en remate privado del apartamento en Torre Imperiale de Punta del Este, donde la viuda de Basso, Daniela Cabral cumple la prisión preventiva desde julio.

De acuerdo con el decreto al que accedió El Observador, con fecha 26 de noviembre, el juez determinó que "siendo de muy difícil conservación el bien inmueble descrito por sus importantes gastos fijos, autorizase su venta en subasta privada". El lujoso inmueble que había sido adquirido por la familia Basso Cabral años atrás, tiene gastos comunes de $80.000 mensuales en temporada baja, más gastos de contribución altísimos a los que el concurso debía hacer frente.

La resolución del juez, señaló que el síndico Alfredo Ciavattone deberá notificar al juzgado de Crimen Organizado, a cargo de Diovanet Olivera, dado que en ese apartamento Cabral cumple la prisión preventiva desde que fue imputada por estada el 17 de julio.

20250717 Daniela Cabral. Audiencia por Conexión Ganadera.

El juez tomó la decisión luego de reclamos de abogados representantes de las víctimas que pedían que ese inmueble fuera rematado y de que el síndico del concurso lo entendió pertinente.

Los últimos en reclamarlo habían sido los abogados Oscar Brum, Leonardo Costa y Joaquín Bonaudi, en representación de numerosos damnificados de la empresa, quienes afirmaron que el remate "no sólo obedece a una necesidad económica, sino de profunda justicia pues la prisión domiciliaria de Cabral en dicho inmueble lesiona todos los días -no ya la confianza de la sociedad en el sistema de justicia- sino incluso la sensibilidad y pudor de la sociedad en su conjunto y todos los que participamos en este proceso".

"Queremos dejar constancia de la necesidad imperiosa en que se avance con el remate del suntuoso inmueble ubicado en Punta del Este en el que permanece cumpliendo prisión preventiva la señora Daniela Cabral, el que sin dudas no cumple ni satisface ninguna necesidad comercial de las distintas sociedades concursadas y forma parte de la sucesión de Gustavo Basso", afirmaron.

A juicio de los abogados, es importante que se venda todo lo que se pueda y se evite gastar más dinero de los ahorristas en el mantenimiento de los bienes que están embargados.

Antes, se había pronunciado en contra de que Cabral cumpliera la prisión en esa vivienda, el abogado Juan Pablo Decia quien había señalado que el inmueble está embargado y fue fruto del “dinero ilícito” que la familia Basso generó a raíz del negocio de Conexión Ganadera.

