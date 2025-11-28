Llamado laboral del Ministerio de Defensa ofrece más de $ 121 mil por 40 horas semanales: mirá los requisitos y cómo anotarse

El Ministerio de Defensa Nacional abrió un llamado laboral para cubrir el cargo de “ Encargado de Mantenimiento de Instalaciones de Acondicionamiento Térmico ” en la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas . Esta vacante tiene como objetivo la incorporación de un técnico que se encargará de supervisar, mantener y mejorar los sistemas térmicos del organismo.

El puesto, que estará vacante hasta el 11 de diciembre, ofrece una remuneración nominal de $121.656 mensuales , con una carga horaria de 40 horas semanales y un contrato inicial de 12 meses, con la posibilidad de prórrogas de hasta cuatro años.

El seleccionado será responsable de controlar los sistemas de aire acondicionado centralizado, ejecutar planes de mantenimiento preventivo y correctivo, gestionar las instalaciones de agua, calefacción y sistemas hidráulicos, y coordinar tareas con empresas tercerizadas. Además, deberá operar y mantener chillers, paneles solares para agua caliente, bombas de distintos rangos de potencia, y sistemas de ventilación hospitalaria. También se incluirá en sus funciones llevar registros, planificar tareas, prever materiales y operar tableros eléctricos y sistemas de control inteligente de diversas marcas.

Este llamado está dirigido a personas mayores de 18 años, con ciclo básico completo y al menos tres años de experiencia laboral directamente vinculada al cargo en instituciones de complejidad similar. Se valorará formación adicional en áreas técnicas relacionadas y experiencia superior a la requerida, especialmente en entornos hospitalarios.

Los postulantes deberán contar con documento de identidad vigente, carné de salud y no registrar destitución previa en la administración pública. En el caso de tener formación en el exterior, la documentación deberá estar legalizada, apostillada y revalidada según corresponda.

Proceso de selección e inscrpiciones

El proceso de selección incluirá la verificación de requisitos excluyentes, una evaluación de méritos y antecedentes, una prueba de oposición práctica, evaluación psicolaboral y una entrevista personal. Los postulantes deberán obtener al menos el 70% del puntaje total para acceder a la lista de prelación, que será válida por 18 meses desde su homologación.

Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través de este enlace del sitio web del Ministerio de Defensa Nacional, donde también se publicará la lista de postulantes preseleccionados y la nómina final de prelación. Es importante que los interesados verifiquen cuidadosamente los datos ingresados, ya que no se aceptarán correcciones posteriores.