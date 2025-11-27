Llamado laboral de ANEP ofrece más de $ 64 mil por 32 horas semanales: mirá los requisitos y cómo anotarse

Foto: Inés Guimaraens

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) abrió un llamado laboral para seleccionar un operario sanitario que prestará funciones en la comisión descentralizada del departamento de Canelones, específicamente en la jurisdicción oeste.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Este llamado está dirigido a empresas unipersonales, que podrán presentarse bajo las modalidades tributarias de contribuyente de IVA (servicios personales) o monotributista Mides (Ley Nº 18.874), según se establece en las bases del llamado.

Remuneración y contrato El puesto ofrece una remuneración mensual de $64.923 por una jornada laboral de 32 horas y 30 minutos semanales. El contrato será por un plazo determinado, desde la firma del candidato seleccionado hasta que la suma de las remuneraciones mensuales alcance los $1.639.344 más IVA. Es requisito que el candidato resida en Canelones (jurisdicción oeste) o en departamentos limítrofes.

Tareas El operario seleccionado tendrá la responsabilidad de realizar las siguientes tareas:

Evaluación de problemáticas : Concurrir a los locales para identificar problemas existentes.

Intervenciones urgentes : En caso de urgencias o reparaciones sencillas, se realizarán de inmediato y se comunicará al arquitecto residente.

Coordinación con el arquitecto residente : Para problemas más complejos, se informará y coordinará con el arquitecto para definir las acciones a tomar.

Mantenimiento preventivo : Trabajos como limpieza de graseras, azoteas, desobstrucciones, entre otros.

Apoyo técnico : Asesoría técnica y elaboración de proyectos para el arquitecto residente.

Supervisión de obras : Supervisar las obras dentro del ámbito de su especialidad.

Mantenimiento y reparación: Tareas de reparación y mantenimiento de instalaciones sanitarias. Además, el llamado especifica que se entregará a cada técnico una caja con las herramientas necesarias para realizar los trabajos. Será responsabilidad del operario su cuidado, mantenimiento y la devolución de las herramientas al finalizar el contrato. Requisitos para postularse Los interesados deberán presentar los siguientes documentos: Cédula de identidad vigente.

Fotocopia simple del título de operario en instalaciones sanitarias o títulos equivalentes detallados en las bases del llamado.

Curriculum vitae con detalles de la capacitación y experiencia en obras públicas y privadas.

Acreditación de domicilio en el departamento de Canelones o en alguno de los departamentos limítrofes.

Inscripción en el registro único de proveedores del Estado (Rupe). Cómo postularse Las candidaturas deben presentarse exclusivamente en línea a través de la plataforma electrónica de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (Arce), hasta el 23 de diciembre de 2025 a las 13:00 horas. Para consultas, los interesados pueden enviar un correo electrónico hasta el 15 de diciembre de 2025 a [email protected], dirigido a la "Unidad Licitaciones". También podrán realizar consultas telefónicas llamando al 29007070.