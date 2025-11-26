Dólar
Las críticas que recibió Federico Valverde de la prensa española tras el triunfo de visita de Real Madrid 4-3 sobre Olympiacos por la Champions League

El jugador uruguayo volvió a jugar, luego de un buen tiempo, en su posición habitual, como volante

26 de noviembre 2025 - 19:55hs
Federico Valverde tuvo una destacada actuación en Real Madrid en la visita ante Olympiacos por la Champions League

Federico Valverde tuvo una destacada actuación en Real Madrid en la visita ante Olympiacos por la Champions League

El uruguayo Federico Valverde volvió a jugar como volante luego de un buen tiempo sin hacerlo en Real Madrid, en el partido que este miércoles le ganaron de visitante 4-3 a Olympiacos de Grecia por la fase de liga de la Champions League.

Los merengues lograron un triunfo muy trabajoso ante un rival que le jugó de igual a igual.

El francés Kylian Mbappé anotó los cuatro goles de Real Madrid en una noche mágica.

Fue la primera vez que el delantero madridista convirtió un póker con esta camiseta.

José María Giménez de Atlético de Madrid, celebra su gol y el trinunfo en la hora ante Inter de Milán por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Mirá el golazo de José María Giménez en la hora para la victoria ante Inter de Milán por la Champions League, y el festejo desenfrenado del Cholo Simeone

Maximiliano Olivera y Javier Burgos
FÚTBOL

Segunda final de la Liga AUF Uruguaya: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el clásico Nacional vs Peñarol

Las críticas a Federico Valverde

Luego de terminado el partido y de consumada la victoria de Real Madrid sobre Olympacos, que le da un poco más de aire para ir en busca de la clasificación a la siguiente fase de la Champions League, los medios españoles opinaron sobre los jugadores.

Federico Valverde tuvo buenas críticas por parte de los principales diarios deportivos.

El diario Marca escribió: "Primera parte: Pues está Valverde tirado a la derecha para actuar como interior, donde más ha brillado en el Madrid. Mide mal y comete una falta peligrosa a 10 metros del área blanca. Por kilómetros no va a ser. El uruguayo aparece en todos los centímetros de césped del campo. El repliegue de Valverde ha sido espectacular para ayudar a cortar la contra rival. Nota descanso: 7. Segunda parte: Intentando achicar agua... con el equipo que se ha desdibujado tras ponerse 2-4 en el marcador. Nota final: 7".

Por su parte, el diario AS de Madrid, fue por el mismo camino.

"Valverde: El Halcón fue un todoterreno contra los helenos, teniendo que cambiar su posición en el campo constantemente. Abierto como extremo en ataque, cerrado como un interior en defensa", escribieron.

