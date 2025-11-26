Las críticas que recibió Federico Valverde de la prensa española tras el triunfo de visita de Real Madrid 4-3 sobre Olympiacos por la Champions League

Federico Valverde tuvo una destacada actuación en Real Madrid en la visita ante Olympiacos por la Champions League

El uruguayo Federico Valverde volvió a jugar como volante luego de un buen tiempo sin hacerlo en Real Madrid, en el partido que este miércoles le ganaron de visitante 4-3 a Olympiacos de Grecia por la fase de liga de la Champions League.

Los merengues lograron un triunfo muy trabajoso ante un rival que le jugó de igual a igual.

Fue la primera vez que el delantero madridista convirtió un póker con esta camiseta.

Las críticas a Federico Valverde

Luego de terminado el partido y de consumada la victoria de Real Madrid sobre Olympacos, que le da un poco más de aire para ir en busca de la clasificación a la siguiente fase de la Champions League, los medios españoles opinaron sobre los jugadores.

Federico Valverde tuvo buenas críticas por parte de los principales diarios deportivos.

El diario Marca escribió: "Primera parte: Pues está Valverde tirado a la derecha para actuar como interior, donde más ha brillado en el Madrid. Mide mal y comete una falta peligrosa a 10 metros del área blanca. Por kilómetros no va a ser. El uruguayo aparece en todos los centímetros de césped del campo. El repliegue de Valverde ha sido espectacular para ayudar a cortar la contra rival. Nota descanso : 7. Segunda parte: Intentando achicar agua... con el equipo que se ha desdibujado tras ponerse 2-4 en el marcador. Nota final : 7".

Por su parte, el diario AS de Madrid, fue por el mismo camino.

"Valverde: El Halcón fue un todoterreno contra los helenos, teniendo que cambiar su posición en el campo constantemente. Abierto como extremo en ataque, cerrado como un interior en defensa", escribieron.