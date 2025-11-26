Dólar
Compra 38,40 Venta 40,80

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / CHAMPIONS LEAGUE

Mirá el golazo de José María Giménez en la hora para la victoria ante Inter de Milán por la Champions League, y el festejo desenfrenado del Cholo Simeone

El zaguero uruguayo le dio el triunfo a Atlético de Madrid cuando se terminaba el partido

26 de noviembre 2025 - 19:26hs

El zaguero uruguayo José María Giménez fue determinante para la victoria de Atlético de Madrid en los minutos de adición sobre Inter de Milán, 2-1, ya que con un cabezazo suyo, consiguieron los 3 puntos jugando como locales por la fase de liga de la Champions League.

El conjunto colchonero ya tenía la sensación de que dejaba dos puntos por el camino en un encuentro trascendente ante un rival directo para la clasificación.

Como en los viejos tiempos Atlético de Madrid encontró la gloria en la adición. Los minutos de adición ya se jugaban cuando José María Giménez desató la euforia con su cabeza.

El golazo de Josema para la victoria

Antoine Griezmann levantó un córner desde la izquierda y el capitán José María Giménez, metió un frentazo para el 2-1 en el minuto 90+2'.

Nahuel Herrera de Peñarol se retiró lesionado en el inicio ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
PEÑAROL

Los jugadores lesionados que no podrá tener Diego Aguirre en Peñarol en la final ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya

El presidente de la AUF Ignacio Alonso, el entrenador Marcelo Bielsa y el director de selecciones Jorge Giordano
SELECCIÓN URUGUAYA

Tras cuatro horas de reunión, Ignacio Alonso confirmó que Marcelo Bielsa seguirá siendo el técnico de Uruguay: "Es brutal la adhesión de los jugadores"

Esto desató la alegría de todo el equipo que lo fue a abrazar, y el festejo desaforado del técnico Cholo Simeone, quien corrió varios metros celebrando los 3 puntos ganados en la hora.

Con esta victoria, Atlético de Madrid está a casi nada de clasificar a la siguiente fase de la Champions League.

Temas:

José María Giménez Atlético de Madrid Inter de Milán Cholo Simeone Champions League

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego García dejó de ser jugador de Peñarol tras la condena
JUSTICIA

La sorpresa y "confusión" de la defensa de Diego García tras su condena por abuso sexual, y la búsqueda "de apuro" de una casa para el exjugador de Peñarol

Tribuna alta de la Obdulio Varela del Parque Viera
DERECHOS DE TV

Primeros efectos del llamado a licitación por derechos de TV: los clubes recibirán US$ 5.500.000 para infraestructura y apuntan a 2027 con todos los estadios iluminados

Nacional 1988, la última
COPA LIBERTADORES

"Ni Flamengo ni Palmeiras": los títulos de Nacional son destacados en España en la previa de la final de la Copa Libertadores

Maximiliano Olivera y Javier Burgos
FÚTBOL

Segunda final de la Liga AUF Uruguaya: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el clásico Nacional vs Peñarol

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos