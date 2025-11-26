Mirá el golazo de José María Giménez en la hora para la victoria ante Inter de Milán por la Champions League, y el festejo desenfrenado del Cholo Simeone

El zaguero uruguayo José María Giménez fue determinante para la victoria de Atlético de Madrid en los minutos de adición sobre Inter de Milán, 2-1, ya que con un cabezazo suyo, consiguieron los 3 puntos jugando como locales por la fase de liga de la Champions League.

El conjunto colchonero ya tenía la sensación de que dejaba dos puntos por el camino en un encuentro trascendente ante un rival directo para la clasificación.

Como en los viejos tiempos Atlético de Madrid encontró la gloria en la adición. Los minutos de adición ya se jugaban cuando José María Giménez desató la euforia con su cabeza.

Antoine Griezmann levantó un córner desde la izquierda y el capitán José María Giménez, metió un frentazo para el 2-1 en el minuto 90+2'.

Esto desató la alegría de todo el equipo que lo fue a abrazar, y el festejo desaforado del técnico Cholo Simeone, quien corrió varios metros celebrando los 3 puntos ganados en la hora.

Con esta victoria, Atlético de Madrid está a casi nada de clasificar a la siguiente fase de la Champions League.