La queja de José María Giménez tras el 4-0 en 14:51 minutos que recibió Atlético ante Arsenal por la Champions: "El 1-0 viene de una falta que no es"

El uruguayo José María Giménez , defensa del Atlético de Madrid, consideró este martes, tras la derrota por 4-0 contra el Arsenal en la Liga de Campeones, en una debacle de 14 minutos y 51 segundos en la que recibieron los cuatro tantos , que el partido se “controló bien” hasta el 1-0, que “viene de una falta que no es”.

"Después, con el 1-0 dan un golpe anímico para ellos para bien y a nosotros nos deja tocados. Y ya con el segundo gol fue otro partido, totalmente a la desesperada, que no pudimos controlar”, valoró en declaraciones a 'Movistar'.

"Estamos jugando la Champions. Cada detalle cuenta mucho . Hay situaciones que marcan los partidos y ese tipo de detalles, al final, en partidos tan cerrados como este, se definen por esto, por detalles. Define más de lo que se puede llegar a imaginar”, apuntó.

Para él, el partido "se controló bien" hasta entonces. "Nos costó jugar, porque ellos también presionan muy bien, siempre juegan al uno contra uno, y no pudimos encontrar las conexiones que normalmente venimos teniendo. Nos costó jugar, sobre todo salir desde atrás con la pelota limpia, pero méritos de ellos también. Podemos mejorarlo para lo que viene”, explicó.

URUGUAYOS La buena noticia de José María Giménez a tres meses y medio de su último partido con Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes

URUGUAYOS Lo que dijo Diego Simeone sobre el estado de José María Giménez, que no juega desde el 20 de junio y por quien esperan en la selección uruguaya

En cualquier caso, Giménez abogó por hacer “autocrítica” por los números como visitante del Atlético (siete partidos ya este curso fuera de casa, con tres derrotas y cuatro empates).

“Tenemos que sentirnos fuertes como cuando jugamos de local y, por momentos de los partidos, saber entenderlos, porque hay situaciones que hay que saber manejarlas de mejor manera”, dijo.

“No es mala suerte", dijo Diego Simeone

“No es mala suerte, son errores que hemos cometido”, advirtió Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, tras la debacle de 14 minutos y 51 segundos que transformó un 0-0 en un 4-0 para el Arsenal, entre los errores individuales y decisivos del equipo rojiblanco, la ocasión de Giuliano Simeone y la pegada tremenda de su rival.

“Lo positivo es que hemos competido muy bien hasta el primer gol, que pudimos defenderlo mejor, pero lo que se ve es lo importante es el balón parado en estas competiciones. Han sido errores individuales que pasan a lo colectivo. No seguimos la marca en el arranque de la jugada”, analizó Simeone, cuyo equipo reaccionó bien al 1-0.

Con base en EFE