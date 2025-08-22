Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / URUGUAYOS

Lo que dijo Diego Simeone sobre el estado de José María Giménez, que no juega desde el 20 de junio y por quien esperan en la selección uruguaya

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó este viernes la situación del zaguero uruguayo

22 de agosto 2025 - 12:08hs
José María Giménez en el Mundial de Clubes FIFA

José María Giménez en el Mundial de Clubes FIFA

Foto: AFP

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó este viernes que el uruguayo José María Giménez, de baja desde el pasado 20 de junio por una lesión muscular en el Mundial de Clubes, e s "muy importante" para el equipo y no desveló ningún pronóstico de tiempo para su regreso.

"Cuando los médicos entiendan que está en condiciones de empezar a trabajar con nosotros será buenísimo", dijo el Cholo.

Seattle Sounders' US forward #19 Danny Musovski, Seattle Sounders' US forward #14 Paul Rothrock and Atletico Madrid's Uruguayan defender #02 Jose Maria Gimenez fight for the ball during the FIFA Club World Cup 2025 Group B football match between US Seattl
José María Giménez en el Mundial de Clubes FIFA

José María Giménez en el Mundial de Clubes FIFA

"José es muy importante para nosotros, uno de los capitanes, lo necesitamos, estamos esperando que se sume al equipo cuando las condiciones estén dadas para que lo haga", declaró el técnico en rueda de prensa este viernes tras el entrenamiento matutino en la localidad de Majadahonda, en las afueras de Madrid.

Giménez se lesionó en el primer tiempo del partido de la segunda jornada del Mundial de Clubes contra el Seattle Sounders, el pasado 20 de junio, y desde entonces no ha jugado ningún encuentro, ni de preparación ni de competición, ni se ha entrenado con el grupo, dentro de su proceso de recuperación de esa lesión.

Lionel Messi
INTER MIAMI

El estado físico de Lionel Messi y su baja en el partido de Inter Miami vs Tigres, a dos semanas del encuentro de la selección argentina

el importante jugador de la seleccion uruguaya de marcelo bielsa que vuelve a quedar afuera de la convocatoria de su equipo a menos de dos semanas para uruguay vs peru
SELECCIÓN URUGUAYA

El importante jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que vuelve a quedar afuera de la convocatoria de su equipo a menos de dos semanas para Uruguay vs Perú

El central uruguayo es una de las dos bajas del Atlético -junto a Álex Baena, también aquejado de una lesión muscular- para el choque de este sábado frente al Elche, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Lo esperan en la selección uruguaya

Las declaraciones de Simeone sobre Giménez se dan a menos de dos semanas para el partido Uruguay vs Perú de Eliminatorias del próximo 4 de setiembre en el Estadio Centenario, el penúltimo juego antes de cerrar el clasificatoria frente a Chile el 9 de setiembre en Santiago.

Uruguay Venezuela eliminatorias 2026 fecha 16/José María Giménez
José María Giménez con la selección uruguaya ante Venezuela por Eliminatorias

José María Giménez con la selección uruguaya ante Venezuela por Eliminatorias

Con base en EFE

Temas:

José María Giménez Atlético de Madrid Atlético de Madrid

Seguí leyendo

Las más leídas

El periodista argentino Mariano Closs destacó a Ignacio Ruglio
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

El periodista argentino Mariano Closs destacó a Ignacio Ruglio por su decisión en Peñarol vs Racing, tras los incidentes en Independiente vs Universidad de Chile; mirá lo que dijo

Francisco Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025
FÚTBOL URUGUAYO

Tenfield anunció acciones legales en caso de que la AUF haga la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo por pliegos y confirmó que se presentará al llamado

El importante jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que vuelve a quedar afuera de la convocatoria de su equipo a menos de dos semanas para Uruguay vs Perú
SELECCIÓN URUGUAYA

El importante jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que vuelve a quedar afuera de la convocatoria de su equipo a menos de dos semanas para Uruguay vs Perú

Maximiliano Olivera
PEÑAROL

Maximiliano Olivera: la verdadera razón por la que Peñarol le pidió disculpas a Aerolíneas Argentinas

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos