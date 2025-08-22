Lo que dijo Diego Simeone sobre el estado de José María Giménez, que no juega desde el 20 de junio y por quien esperan en la selección uruguaya

José María Giménez en el Mundial de Clubes FIFA Foto: AFP

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó este viernes que el uruguayo José María Giménez, de baja desde el pasado 20 de junio por una lesión muscular en el Mundial de Clubes, e s "muy importante" para el equipo y no desveló ningún pronóstico de tiempo para su regreso.

"Cuando los médicos entiendan que está en condiciones de empezar a trabajar con nosotros será buenísimo", dijo el Cholo.

Seattle Sounders' US forward #19 Danny Musovski, Seattle Sounders' US forward #14 Paul Rothrock and Atletico Madrid's Uruguayan defender #02 Jose Maria Gimenez fight for the ball during the FIFA Club World Cup 2025 Group B football match between US Seattl José María Giménez en el Mundial de Clubes FIFA Foto: AFP "José es muy importante para nosotros, uno de los capitanes, lo necesitamos, estamos esperando que se sume al equipo cuando las condiciones estén dadas para que lo haga", declaró el técnico en rueda de prensa este viernes tras el entrenamiento matutino en la localidad de Majadahonda, en las afueras de Madrid.

Giménez se lesionó en el primer tiempo del partido de la segunda jornada del Mundial de Clubes contra el Seattle Sounders, el pasado 20 de junio, y desde entonces no ha jugado ningún encuentro, ni de preparación ni de competición, ni se ha entrenado con el grupo, dentro de su proceso de recuperación de esa lesión.

El central uruguayo es una de las dos bajas del Atlético -junto a Álex Baena, también aquejado de una lesión muscular- para el choque de este sábado frente al Elche, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español). Lo esperan en la selección uruguaya Las declaraciones de Simeone sobre Giménez se dan a menos de dos semanas para el partido Uruguay vs Perú de Eliminatorias del próximo 4 de setiembre en el Estadio Centenario, el penúltimo juego antes de cerrar el clasificatoria frente a Chile el 9 de setiembre en Santiago. Uruguay Venezuela eliminatorias 2026 fecha 16/José María Giménez José María Giménez con la selección uruguaya ante Venezuela por Eliminatorias Foto: Leonardo Carreño Con base en EFE