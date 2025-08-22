Dólar
El importante jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que vuelve a quedar afuera de la convocatoria de su equipo a menos de dos semanas para Uruguay vs Perú

Uno de los jugadores titulares de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa sigue sin poder jugar con su equipo

22 de agosto 2025 - 7:50hs
Uruguay Venezuela eliminatorias 2026 fecha 16/Marcelo Bielsa
Foto: Leonardo Carreño

Uno de los jugadores titulares de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa sigue sin poder jugar con su equipo a más de dos meses de su último partido y a menos de dos semanas para el partido Uruguay vs Perú de Eliminatorias del próximo 4 de setiembre en el Estadio Centenario, el penúltimo juego antes de cerrar el clasificatoria frente a Chile el 9 de setiembre en Santiago.

José María Giménez, capitán de la selección uruguaya
José María Giménez, capitán de la selección uruguaya

José María Giménez, capitán de la selección uruguaya

El argentino Diego Simeone, entrenador de Atlético, mantuvo este viernes las bajas de Álex Baena y José María Giménez, por sus respectivas lesiones musculares, en el último entrenamiento para preparar el partido de este sábado contra el Elche en el Metropolitano, en la segunda jornada de LaLiga española.

La lesión de Josema desde el Mundial de Clubes

Giménez está fuera de acción desde el 20 de junio, cuando sufrió una lesión muscular en el primer tiempo del duelo de la segunda jornada del Mundial de Clubes contra el Seattle Sounders.

Franco Israel en Torino
URUGUAYOS

El golero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que fue presentado en su nuevo club; mirá la liga y el equipo en el que jugará Franco Israel

Rodrigo Aguirre festeja su gol para Uruguay ante Venezuela por Eliminatorias
SELECCIÓN URUGUAYA

Rodrigo Aguirre palpita el próximo Mundial, se ilusiona con cada llamado de Marcelo Bielsa y asume que tiene una "doble chance" con la selección uruguaya

Desde entonces, el uruguayo no ha jugado ningún partido ni de preparación ni de competición oficial con el Atlético.

Seattle Sounders' US forward #19 Danny Musovski, Seattle Sounders' US forward #14 Paul Rothrock and Atletico Madrid's Uruguayan defender #02 Jose Maria Gimenez fight for the ball during the FIFA Club World Cup 2025 Group B football match between US Seattl
José María Giménez en el Mundial de Clubes FIFA

José María Giménez en el Mundial de Clubes FIFA

Lo que dijo Diego Simeone sobre José María Giménez

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó este viernes que el uruguayo José María Giménez, de baja desde el pasado 20 de junio por una lesión muscular en el Mundial de Clubes, es "muy importante" para el equipo y no desveló ningún pronóstico de tiempo para su regreso.

"Cuando los médicos entiendan que está en condiciones de empezar a trabajar con nosotros será buenísimo. José es muy importante para nosotros, uno de los capitanes, lo necesitamos, estamos esperando que se sume al equipo cuando las condiciones estén dadas para que lo haga", declaró el técnico en rueda de prensa este viernes tras el entrenamiento matutino en la localidad de Majadahonda, en las afueras de Madrid.

Baena, lesionado el pasado miércoles, se perderá su primer encuentro desde que llegó al Atlético. El internacional español, fichado este verano desde el Villarreal, ha participado tanto en los tres duelos de la pretemporada, contra el Oporto, el Rayo Vallecano y el Newcastle, y en el primero de Liga, el pasado domingo con el Espanyol, que el Atlético perdió por 2-1.

Ambos son las dos bajas de Simeone para el compromiso de este sábado, en el que tiene disponible al resto de la plantilla, que se entrenó este viernes por la mañana en el Centro Deportivo de Majadahonda para ultimar los detalles del encuentro.

SEATTLE, WASHINGTON - JUNE 19: Jose Maria Gimenez #2 of Atletico De Madrid walks out of the tunnel prior to the FIFA Club World Cup 2025 group B match between Seattle Sounders FC and Club Atletico de Madrid at Lumen Field on June 19, 2025 in Seattle, Wash
José María Giménez en el Mundial de Clubes FIFA

José María Giménez en el Mundial de Clubes FIFA

El probable once está formado por Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Thiago Almada, en el medio campo; y Julián Alvarez y Alexander Sorloth, en la delantera.

Con base en EFE

selección uruguaya Marcelo Bielsa Uruguay Perú Estadio Centenario

