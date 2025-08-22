"Operación Milagro": BPS vuelve a otorgar beneficios a jubilados y pensionistas por operaciones oculares

El director del Banco de Previsión Social ( BPS ), Ariel Ferrari , confirmó este viernes que se reanudará el otorgamiento de beneficios destinados a jubilados y pensionistas por operaciones oculares.

Autoridades del Banco de Previsión Social (BPS), encabezadas por su presidente, informó en rueda de prensa sobre la reanudación del otorgamiento de beneficios destinados a jubilados y pensionistas relacionados al programa Operación Milagro .

"Creo que el universo es bien importante y por eso, en estos 18 años, han hecho más de 900 mil consultas a la Operación Milagro ", recordó el jerarca.

Respecto a la reanudación de convenios, Ferrari explicó que " primero no se le pagaba más el boleto de transporte a aquel que vive a más de 250 kilómetros y necesita, segundo BPS no ponía la locomoción para trasladarlo y ya tenía que bancar Onajpu (Organización Nacional Jubilados y Pensionistas del Uruguay) y tercero, que ya era una dificultad en asociaciones cuando yo me iba a inscribir y decían que si el usuario se atendía por ASSE, no lo inscribían . 'Vienen los cubanos pero no te vamos a pesquisar, andá a anotarte al hospital'".

En tal sentido, dijo que "la inmensa mayoría fueron pesquisados en asociaciones de jubilados con el voluntariado que militantes de la tercera edad, que son dirigentes de las asociaciones de todo el país, desde Bella Unión hasta el Área Metropolitana".

"Eso hacía una demanda insatisfecha en ASSE que no se ha cubierto hasta ahora, estamos trabajando en eso en conjunto, y en particular el Hospital José Martí, que es el hospital especializado en ojos, pero todavía no nos hemos puesto al día", agregó.

El convenio ya está rigiendo y BPS "hace dos semanas que tiene su locomoción".

Además, Ferrari reveló que el servicio "apunta a todo aquel que está comprendido en la intervención oftalmológica".

Confesó que el costo "no podemos conocerlo" ya que el mes pasado, por ejemplo, se operó a 380 de cataratas, pero "no todas son del interior y no todas necesitan de pasaje".