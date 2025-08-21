Dólar
/ Nacional / TEMPORAL

¿Santa Rosa?: tras aviso de Inumet por tormentas fuertes, meteorólogos aclararon cuándo ocurrirá el conocido temporal

El mal tiempo que se espera que las próximas horas no está asociado al ciclón extratropical que afectó al país durante la semana

21 de agosto 2025 - 17:31hs
¿El aviso de Inumet es por el temporal de Santa Rosa?

¿El aviso de Inumet es por el temporal de Santa Rosa?

Leonardo Carreño

Para el viernes, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por "tormentas fuertes y puntualmente severas" en fechas cercanas al conocido temporal de Santa Rosa. Consultados por El Observador, meteorólogos aclararon cuándo ocurrirá dicho fenómeno y explicaron qué se puede esperar para los próximos días.

De acuerdo con el meteorólogo Mario Bidegain, lo que ocurrirá mañana es que principalmente sobre el norte del Río Negro y los departamentos fronterizos con Brasil se registrarán tormentas, algunas de ellas puntualmente severas, con ráfagas de viento y posible caída de granizo.

En la zona sur se registrarán también algunas lluvias, pero "posiblemente" no ocurra ningún episodio de tormentas o caída de granizo.

Así, este sistema climático sería de rápido pasar por el territorio uruguayo, ya que a partir del sábado el clima empezaría a mejorar con hasta "cinco días muy buenos" con sol.

Bidegain aclaró que este fenómeno no está asociado al ciclón extratropical que impactó Uruguay y tampoco con el conocido temporal de Santa Rosa. Según explicó el experto, este fenómeno acontecerá sobre el 30 de agosto.

En este mismo sentido, el meteorólogo José Serra aseguró en diálogo con El Observador que la inestabilidad de este viernes no se corresponde con Santa Rosa.

De acuerdo con Serra, el conocido temporal se estará formando entre el 30 de agosto y 2 de setiembre.

El temporal de Santa Rosa es un mito en la región que alerta sobre la ocurrencia de un mal estado del tiempo sobre fines de agosto. Este concepto tuvo su origen en Lima, Perú, y es reproducido en varios países como Uruguay y Argentina.

El aviso especial de Inumet para este viernes

Inumet emitió un aviso especial en el que advierte por tormentas fuertes y puntualmente severas.

A través de un comunicado, el organismo indicó que “a partir de la madrugada del viernes un sistema frontal comenzará a afectar a la zona norte del país, desplazándose gradualmente hacia el resto del territorio”.

Los "fenómenos más intensos", según el instituto, se prevén en el norte del Río Negro y litoral oeste.

“En las zonas de tormentas se podrán registrar rachas de vientos fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo”, indica sobre el final el texto.

El mal tiempo vuelve tras varios días de rachas de viento fuertes, que provocó que el organismo emitiera un aviso especial en el que advertía.

