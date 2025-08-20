Temporal de este martes provocó la voladura del techo de una escuela, caída de árboles y más de 6.600 cortes de luz

Captura de video de Cadena del Mar y foto de @Estacion_bcp

Captura de video de Cadena del Mar y foto de @Estacion_bcp

Para este martes y miércoles, el Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió un aviso especial por la presencia de un ciclón extratropical que provocaría precipitaciones y vientos fuertes en Uruguay. Luego del primer día de este temporal, diversas zonas sufrieron afectaciones, con la caída de árboles, voladuras de techo y servicios de UTE interrumpidos .

Según el medio de Maldonado Cadena del Mar, las ráfagas de viento que se registraron en el departamento fernandino durante el martes provocaron la caída de varios árboles en distintos puntos. Pese a esto no hubo heridos .

Los barrios que se vieron afectados en mayor medida por esta situación fueron los de Arcobaleno, Ocean Park, Cantegril y Nuevo Cantegril .

Además de lo ocurrido en Maldonado, se registró en Lavalleja, en la Escuela 19 de pueblo Las Flores, la voladura del techo de la institución .

En imágenes compartidas por la cuenta de X Meteorología Estación bcp, se ve el estado en el que quedó la institución educativa tras lo ocurrido el martes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Estacion_bcp/status/1957836221771554872&partner=&hide_thread=false Salto, #Uruguay | La Escuela 19 de Pueblo Las Flores en el Municipio de Lavalleja, sufrió voladura de techo, tras un intenso temporal registrado en la mañana de este martes. pic.twitter.com/LvpOKa5pPH — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) August 19, 2025

Desde el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) se publicó un informe por el pasaje del ciclón extratropical donde se avisó por la afectación de servicios de UTE.

Según compartió el Sinae, sobre las 17:00 horas 5.550 servicios fueron afectados a causa de líneas caídas, puentes cortados y caída de algunos postes. Este miércoles la cifra subió a más de 6.600, con el departamento de Lavalleja como el más afectado con 1.231 servicios afectados.

A partir del aviso de Inumet, desde el Sinae se activó el protocolo de coordinación general, mientras que los Comités Departamentales de Emergencias (CDE) de todo el país iniciaron la fase de "preparación".

Para este miércoles, el fenómeno climático "se desplazará gradualmente hacia el sureste del territorio" con "un cambio en la dirección del viento del sector oeste" que afectará principalmente a los departamentos del sur del Río Negro, donde persistirán las lluvias abundantes.

Según el ente estatal, las precipitaciones comenzarán a disminuir en la tarde del miércoles, mientras que los vientos fuertes bajarán en la madrugada del jueves 21.