Nacional / ADVERTENCIA

Inumet emitió una alerta amarilla por "persistencia de lluvias abundantes": mirá las localidades afectadas

Inumet advirtió que se podrán registrar "tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes"

19 de agosto 2025 - 7:19hs
Alerta amarilla de Inumet

Alerta amarilla de Inumet

Inés Guimaraens

La alerta del organismo oficial del tiempo será actualizada, en principio, a las 09:25 o "ante cambios significativos".

Meteorología explicó que la advertencia responde a una "depresión atmosférica" que afecta el país generando precipitaciones, algunas "puntualmente abundantes (20-40mm) en cortos períodos".

En tal sentido, Inumet advierte que "se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes".

Principales localidades afectadas por la alerta de Inumet:

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Centenario y Feliciano.Flores : Andresito, Ismael Cortinas y Juan José Castro.

Paysandú: todo el departamento.

Río Negro: todo el departamento.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

Soriano: Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, Mercedes, Palmitas, Risso y Villa Soriano.

Tacuarembó: Arerungua, Cuchilla de Peralta, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete y Tambores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/1957736463497363956&partner=&hide_thread=false

El pronóstico de Inumet para este martes y cómo impacta el ciclón extratropical

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) ha emitido el pronóstico oficial del clima para el martes 19 de agosto de 2025, detallando las condiciones climáticas esperadas en las diferentes regiones del país.

Área Metropolitana (Montevideo y alrededores)

  • Temperaturas: mínima de 10°C y máxima de 20°C.

  • Mañana: Cubierto. Se esperan precipitaciones.

  • Viento: del noreste y este, entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

  • Tarde/Noche: Nuboso y cubierto. Continuarán las precipitaciones.

  • Viento: del noreste y este, entre 30 y 50 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Noroeste (Salto, Paysandú, Artigas, Tacuarembó y Rivera)

  • Temperaturas: mínima de 13°C y máxima de 21°C.

  • Mañana: Cubierto. Se esperan precipitaciones y probables tormentas.

  • Viento: del noreste al noroeste, entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

  • Tarde/Noche: Disminución de la nubosidad. Continuarán las precipitaciones. Mejorando.

  • Viento: del sector oeste, entre 30 y 50 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Noreste (Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja y Rocha)

  • Temperaturas: mínima de 13°C y máxima de 20°C.

  • Mañana: Cubierto. Se esperan precipitaciones y probables tormentas.

  • Viento: del noreste al noroeste, entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

  • Tarde/Noche: Disminución de la nubosidad. Continuarán las precipitaciones. Mejorando.

  • Viento: del sector oeste, entre 30 y 50 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Suroeste (Flores, Florida y San José)

  • Temperaturas: mínima de 11°C y máxima de 17°C.

  • Mañana: Cubierto. Se esperan precipitaciones y probables tormentas.

  • Viento: del noreste al noroeste, entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

  • Tarde/Noche: Disminución de la nubosidad. Continuarán las precipitaciones. Mejorando.

  • Viento: del sector oeste, entre 30 y 50 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Este (Maldonado, Canelones y Rocha)

  • Temperaturas: mínima de 12°C y máxima de 17°C.

  • Mañana: Cubierto. Se esperan precipitaciones y probables tormentas.

  • Viento: del noreste al noroeste, entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

  • Tarde/Noche: Disminución de la nubosidad. Continuarán las precipitaciones. Mejorando.

  • Viento: del sector oeste, entre 30 y 50 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Inumet Alerta amarilla lluvias

