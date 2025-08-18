Colorados piden la renuncia del presidente de ASSE por atender como médico en mutualistas privadas: qué se sabe del caso Álvaro Danza

El Partido Colorado pidió la renuncia de Álvaro Danza , presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ), por desempeñar funciones en instituciones de salud privadas , algo que entienden va en contra de la normativa del ente estatal.

Según informó el programa Así nos va (Radio Carve), Danza realiza horas de policlínica en la Asociación Española y en Médica Uruguaya , cuando la legislación de la administración prohíbe a los miembros de su directorio "ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con ASSE" , salvo "funciones docentes desempeñadas honorariamente en institutos de enseñanza superior".

Fuentes del organismo estatal indicaron a El Observador que Danza es grado 5 de la Universidad de la República y "es médico consultante en varias instituciones". Antes de ingresar a ASSE el hoy jerarca "hizo una consulta en Delpiazzo Abogados" , que según las fuentes determinó que "no había incompatibilidades" con su cargo.

SALÚD PÚBLICA Sindicato de Salud Pública afirmó que aumentos salariales de $ 100 mil en ASSE quedarán "sin efecto"

SALUD PÚBLICA ASSE asegura que reestructura salarial "no se aplicó" y que aumentos de sueldos fueron puestos "en suspenso"

El informe que Delpiazzo hizo para Danza, que también fue publicado por Así nos va, asegura que Danza está habilitado a a ejercer los cargos de docente de UDELAR , y también las de consultante de medicina interna en Casmu y La Española, y la de Titular de Clínica Médica dela Facultad de Medicina.

El informe de Delpiazzo subraya lo siguiente

a) La percepción de la partida abonada por la Comisión de Apoyo de ASSE por las funciones del cargo docente de UDELAR no se encuentra alcanzada por la prohibición constitucional y legal en tanto el fundamento por el que se percibe la partida es el de carácter docente de la UDELAR, no generándose ningún cargo nuevo ni nombramiento alguno en una dependencia de ASSE;

b) más allá de lo vaga y amplia de la redacción de la prohibición del art. 9º de la ley de ASSE, la misma debe ser interpretada en forma racional y restrictiva, bajo cuya perspectiva la tarea de consultante de Medicina Interna en un Prestador privado puede considerarse que no tiene relación directa ni indirecta alguna con ASSE; y

c) el cargo de Presidente de ASSE es compatible con el cargo de Profesor Titular de Clínica Médica en tanto se encuentra incluido en la excepción que establece el art. 200 de la Constitución y el 9 de dicha ley Nº 18.161 en la interpretación antes señalada.

Según informó Así Nos Va, las funciones de Danza en las dos mutualistas privadas implican atender al público en policlínica. El programa La Pecera de Azul FM llamó a ambas mutualistas a pedir hora con Danza y le confirmaron que atiende al público en ambas.

Distintas fuentes jurídicas indicaron a El Observador que la incompatibilidad en el cargo de Danza se deberá analizar dependiendo del "alcance" de la normativa, y detallaron que su labor también puede entrar en conflicto con el Código de ética en la función pública.

Uno de los puntos por aclarar es si, en su función de consultante, Danza puede dar horas al público.

El comunicado del Partido Colorado y la opinión de Álvaro Delgado

En un comunicado publicado este lunes, el Partido Colorado exigió la "renuncia inmediata" de Danza a su cargo por su trabajo en instituciones privadas.

"Es inaceptable que el gobierno y la población pierdan confianza en un titular de una institución clave como ASSE. La ley existe para garantizar que quienes ejerzan funciones públicas no incurran en conflictos de interés, y cuando se vulnera, la única respuesta institucional adecuada es la renuncia inmediata", remarcaron desde el partido.

Los colorados recordaron que en 2008 el entonces presidente de ASSE Baltasar Aguilar debió renunciar a su cargo por una denuncia similar, y marcaron que en este periodo el presidente del Instituto Nacional de Colonización Eduardo Viera "también se vio obligado a renunciar ante cuestionamientos públicos por incompatibilidades y conflictos éticos en el ejercicio de su función".

En específico, marcaron que su artículo 27 prohíbe a los funcionarios públicos "contratar con el organismo a que pertenecen y mantener vínculos por razones de dirección o dependencia con firmas, empresas o entidades que presenten ofertas para contratar con dicho organismo".

Por otra parte, el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que la situación de Danza se conversó informalmente en la reunión del directorio del partido de este lunes, y aclaró que hasta el momento solo cuentan con información de prensa.

Sin embargo, afirmó que "en la medida que eso sea cierto, que el presidente de ASSE trabaje en mutualistas privadas de plaza", esto representaría "una incompatibilidad manifiesta", por la que "no puede durar un minuto más en el cargo".