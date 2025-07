ASSE asegura que reestructura salarial "no se aplicó" y que aumentos de sueldos fueron puestos "en suspenso"

El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ), Álvaro Danza , aseguró que la reestructura salarial que criticó la oposición "no se aplicó" y señaló que los 14 aumentos de sueldo que se habían establecido a nivel de cargos gerenciales fueron dejados en "suspenso" para ser analizados .

Danza sostuvo en una conferencia de prensa que la " reestructura salarial que se ha difundido no se aplicó " y que los " datos difundidos a la opinión pública son falsos ".

Sin embargo, reconoció que las nuevas autoridades resolvieron crear el cargo de subgerente general , porque en el período pasado había "un funcionario" que firmaba como tal pero que "no tenía atribuciones" ni una "designación formal".

"Lo que hicimos fue ordenar, es decir, nombrar a la persona, establecer sus funciones, atribuciones, competencias y su rol", afirmó Danza.

Respecto a las críticas de la oposición por el presunto aumento de gasto, creación de nuevos cargos y demás, el vicepresidente de ASSE, Daniel Olesker, indicó que, en el análisis que hace el prestador estatal, hay un ahorro de $125 millones, 133 personas menos en la estructura central y 14 "incrementos salariales de verdad".

Sobre este último punto, sin embargo, Danza afirmó que los aumentos fueron dejados "en suspenso". "Ese aumento no se aplicó, porque la aplicación del aumento requiere ciertas cuestiones que no hemos implementado y, en tanto no se ha empezado a aplicar, va a quedar en suspenso para ser revisada y analizada con nuevas observaciones y apreciaciones que hemos recibido", dijo.

Y, citando al presidente Yamandú Orsi, aseguró: "Todo se puede revisar siempre para mejorar y siempre en el centro de esas revisiones y esas mejoras está (...) tratar de buscar la mejor calidad asistencial para la gente".

"Encontramos a ASSE desestructurada de diversos puntos de vista, pero especialmente a nivel funcional y económico. Por este motivo, nos embarcamos en una reestructura que condujo a un nuevo organigrama funcional", dijo también Danza.

Las críticas de la oposición

Los nacionalistas Amín Niffouri y José Luis Satdjian fueron los impulsores de la convocatoria "urgente" de las autoridades de ASSE al Parlamento. Ambos explicaron en una conferencia de prensa que las nuevas autoridades de ASSE habían resuelto la creación de "52 cargos nuevos y 44 aumentos de sueldo a nivel gerencial", lo que implicaba, según sus números, un costo anual de "más de tres millones de dólares".

Sin embargo, Olesker aseguró que esos datos eran "falsos".

Sostuvo que el análisis de las autoridades permite afirmar que habrá $125 millones de ahorro y no $146 millones de pesos más (algo más de US$ 3 millones) como afirmó la oposición. El exministro del Frente Amplio aclaró que esa cifra está "hecha a partir de un análisis en profundidad y anualizado".

La diferencia, agregó, se debe a que la oposición analizó junio de 2024 contra junio de 2025, cuando, a su entender, debería hacerse de forma anualizada. "Cuando se anualiza, que es como correctamente se debe hacer para mirar globalmente qué efecto va a tener en el 25 respecto al 24 son $125 millones de ahorro, es decir, US$ 3 millones", explicó.

Sobre los nuevos cargos, el vicepresidente de ASSE aseguró que los "datos oficiales" del prestador indican que hay 133 personas menos.

"Estamos hablando de que no crecieron los cargos, sino que tenemos –en junio del 25– 133 personas menos que en marzo del 25 en la estructura central", apuntó.

En tercer lugar, se refirió a los aumentos de sueldo. La oposición "habla de 44 aumentos", dijo, pero "en realidad son solo 26 aumentos de sueldo, mayoritariamente pequeñas transformaciones en las escalas, en el horario, y solo 14 de esos 26 son aumentos salariales en sentido estricto". Esto último, sin embargo, Danza aseguró que fue puesto "en suspenso".

Tras conocer esta decisión, los legisladores nacionalistas se refirieron al anuncio. Niffouri escribió en X (antes Twitter) que le parecía "bien" pero que esperará a conocer "toda la información" cuando las autoridades asistan al Parlamento, mientras que Satdjian se preguntó por qué se decidió dar "marcha atrás" con los "aumentos desmedidos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ANiffouri/status/1943808873443496179&partner=&hide_thread=false Nos parece bien que las autoridades de ASSE dejen en suspenso los aumentos abusivos y reestructura gerencial que denunciamos junto al Dip @JoseSatdjian , cuando comparezcan ante la comisión de Salud , esperamos contar con toda la información . — Amin Niffouri Blanco (@ANiffouri) July 11, 2025