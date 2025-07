Inflación baja, ajustes salariales y "derrape" del dólar: ¿Qué dijo el presidente del Banco Central?

“Ya pueden haber muy pocas dudas en Uruguay de que ese régimen –de metas y tasa de interés– funciona como en otros 50 países del mundo y que llegó para quedarse”, apuntó.

La inflación lleva 25 meses dentro del rango de tolerancia (entre 3% y 6%) y ha reaccionado mucho menos que antes a los movimientos del dólar. Eso se considera como un “cambio histórico” para el régimen monetario del país, y en donde la inflación se está anclando en las metas que fija el Banco Central.

Otro punto asociado con la mayor credibilidad, según Tolosa, se refleja en las expectativas de analistas, empresarios y mercados financieros. Hace un año y medio atrás eran de 6,5% en promedio y hoy son de 5,47%, la cifra más baja en la historia de esas mediciones y con un “rápido” descenso en el último trimestre.

“Estamos muy confiados en que falta poco tiempo para que terminemos de cerrar la brecha (hacia 4,5%), y sería la señal final de consolidación y madurez del régimen monetario”, afirmó el titular del BCU.

El “derrape del dólar” y la polémica del “atraso cambiario”

La caída en la cotización del dólar en Uruguay reactivó el mes pasado un debate recurrente sobre la competitividad del país y la existencia de un posible “atraso cambiario”. Los sectores exportadores y agropecuarios expresaron preocupación y reclamaron a las autoridades medidas que protejan su capacidad productiva y comercial.

El economista Tolosa enfatizó en que el tipo de cambio en Uruguay ha seguido el comportamiento del dólar global, una moneda que experimentó un “derrape” en los últimos meses, vinculado con la incertidumbre sobre el rumbo de la economía de Estados Unidos

“El dólar se ha depreciado alrededor de 10% contra otras monedas avanzadas y 5% contra monedas emergentes . El peso uruguayo se ha comportado más o menos en el medio y la apreciación que se ve es el reflejo de la tendencia global”, afirmó.

En ese sentido, expresó que el “famoso” concepto de atraso cambiario se utiliza solo en Uruguay y Argentina porque “no existe en el mundo”.

“Atraso refleja una realidad con inflación desbocada y tipo de cambio que no acompaña. Esa era la realidad de Uruguay en los 70´, 80´ y 90´. Hoy la inflación es baja, estable, no tiene ningún sentido hablar de que el tipo de cambio se atrase respecto de la inflación. Es un término muy difícil sobre el cual debatir porque no se entiende muy bien de lo que se está hablando”, consideró Tolosa.

De manera periódica, el BCU publica un análisis del tipo de cambio real multilateral. Según Tolosa, esos números muestran una “apreciación muy leve” cuando se mide contra el conjunto de las monedas del mundo. “Seguimos en un nivel de tipo de cambio real multilateral que es bastante más depreciado para la moneda uruguaya de donde estábamos en 2023-2024”, dijo.

Otro elemento manejado es el Índice de Excedente Bruto Unitario (IEBU), un indicador de rentabilidad de exportación que incorpora precios de venta y costos, y que muestra una realidad “más favorable” para el sector, que si se considera únicamente el tipo de cambio bilateral con Estados Unidos.

“Lluvia de dólares”

En otra parte de su presentación, Tolosa remarcó que Uruguay tiene hoy una matriz productiva y exportadora “mucho más densa” que 20 años atrás, y con mayor ingreso de dólares a la economía, lo que da lugar a un país “necesario e inevitablemente más caro”. “Esto es casi como descubrir petróleo. El país se beneficia de una lluvia de dólares que antes no existía”, remarcó.

También mencionó que el saldo de cuenta corriente –ingreso y salida de dólares por transacciones comerciales– tiene superávit superior a 3,5% del PIB en el sector privado. “Me cuesta muchísimo entender qué quiere decir que un país tenga problemas de competitividad o atraso cambiario cuando tenemos un superávit en todo lo que compramos y vendemos con respecto al resto del mundo”, razonó.

El análisis que realiza el BCU es que la brecha de tipo de cambio “está prácticamente cerrada”, indicó el gerente de Asesoría Económica, Gerardo Licandro. El banco prevé incorporar próximamente nuevos elementos en su metodología de cálculo de este indicador para “reflejar la nueva realidad” de Uruguay.

El próximo 31 de agosto se cumplirán cuatro años desde la última intervención directa del BCU en el mercado cambiario.

Pautas salariales “consistentes”

El gobierno presentó la semana pasada los lineamientos para las negociaciones que definirán los ajustes salariales de unos 795 mil trabajadores en el sector privado durante los próximos dos años, desde julio de 2025 a junio de 2027.

El titular del BCU afirmó que esos lineamientos son “consistentes” con la meta de inflación de 4,5% anual.

La pauta salarial para 2026 involucra un aumento de salario nominal de 5,6% y crecimiento real de 1% “alineado” con la media histórica de los últimos 50 años.

Según explicó Tolosa, en el escenario base se espera que la productividad en Uruguay crezca alrededor de 1%. Con ello, un aumento nominal de 5,6% se traduciría en costos laborales de 4,5%. "Es consistente con que luego suban los precios solo 4,5% y por eso es consistente con nuestra meta”, apuntó.