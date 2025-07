El precio de la pasta de dientes: MEF anunció medida para fomentar competencia en productos importados

“Tenemos evidencia de que la dificultad en el registro de productos encarece los costos, hace que haya menos variedades en los mercados y hace que las innovaciones se introduzcan más lentamente”, afirmó el asesor de Política Comercial del MEF, Álvaro Lalanne, en conferencia de prensa.

Los productos supervisados por organismos de vigilancia sanitaria requieren de un proceso de registro previo que tiene “oportunidades de mejora para que no sean una barrera de entrada”, según el MEF.

En esa dirección, Economía está evaluando y coordinando con los ministerios de Salud Pública y Ganadería Agricultura y Pesca algunos cambios en las regulaciones, que incluyen la digitalización de procesos, aumentar el plazo de vigencia de los registros, y reconocer ensayos y certificaciones internacionales.

Además, se buscará promover la habilitación ficta para productos de bajo riesgo, y que la base de productos registrados pueda ser utilizada por cualquier importador, siempre con garantías de un técnico responsable.

“Esto entendemos que va a promover la competencia en mercados y va a bajar el costo de vida en algunos sectores donde es bastante claro que Uruguay tiene precios por encima de países de referencia”, afirmó Lalanne.

“Eliminar prácticas indeseables”

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó que el objetivo central de las medidas anunciadas es “reducir costos” para las empresas exportadoras e importadores, y también “eliminar prácticas" que se entiende “son indeseables” y afectan el nivel de precios del Uruguay.

Como ejemplo, mencionó la práctica del distribuidor exclusivo. “En Uruguay, existe en muchos mercados porque la regulación lo favorece. Si para importar un producto dentífrico tengo que tener un registro técnico que tiene que ser emitido por quien produce el bien y el importador lo consigue, ¿qué sentido tiene que el segundo, tercero o cuarto que venga (a importar) tenga que volver a pedirlo y con un costo enorme porque tienen que ir a la filial a pedirlo, y también hay que ver si esa Matriz está dispuesta a hacerlo”, dijo Oddone.

“Vamos a hacer que cuando alguien obtuvo un registro técnico de un producto que importó tenga un tiempo para amortizar los costos transaccionales en los que incurrió, pero transcurrido un cierto tiempo se elimina y cualquiera que vaya a importar ese mismo producto lo puede hacer. Eso se traduce en mayor competencia y por lo tanto en afectación de los precios de los productos”, dijo.

Estas ideas ya habían sido expuestas por Oddone, por ejemplo, en un trabajo elaborado por CPA Ferrere en 2021 que abordó el tema de la formación de precios al consumo en el país.

Entre los resultados, se encontró que en Uruguay los precios de algunos artículos básicos, esencialmente productos importados como artículos de tocador, higiene personal y limpieza de ropa (shampoo y acondicionador, pasta de dientes y enjuague bucal, jabón de manos, desodorante, papel higiénico y jabón líquido y en polvo), eran significativamente más caros que en Argentina, Brasil y Chile.

Ese estudio sugirió algunas posibles explicaciones para la diferencia de precios existente en los productos relevados. Entre ellas, mencionaba los acuerdos de distribución exclusiva, donde el productor en origen le da a un distribuidor la exclusividad de la representación de la marca y de una gama de productos en Uruguay.

Por ese entonces, el economista también planteó recomendaciones respecto a lo que se podría hacer del lado de las políticas públicas. Una eran cambios en la regulación sanitaria que habilitan las importaciones. Hoy el importador debe presentar un dosier con información técnica que posee exclusivamente el fabricante de origen.

En ese sentido, Oddone explicaba que las prácticas de relacionamiento entre el productor y el distribuidor local, más la regulación que establece la legislación, en los hechos termina limitando la multiplicidad de registros. Y eso podía terminar siendo una barrera a la entrada para los importadores que no tienen vínculo con el fabricante.

También reconoció que en ese punto existía un dilema entre la política de protección de los derechos de propiedad intelectual del fabricante y el bienestar de los consumidores. Desde su punto de vista, una solución podría ser la instrumentación de algún tipo de flexibilización, donde el primer importador registre el producto y luego cualquier otro agente puede importarlo sin presentar dosier. Eso ameritaría también algún incentivo para el primer importador, como períodos de exclusividad o exoneración de pago, había mencionado.

Otras medidas de "desempapelamiento" en comercio exterior

El conjunto de medidas que el gobierno define como de “desempapelamiento” aplicará sobre el 75% de unos 800 mil documentos que se emiten anualmente en las operaciones de comercio exterior.

Además, permitirán una reducción de costos de unos US$ 20,2 millones a las empresas comprendidas, por menos costos de certificados (US$ 2, 8 millones), menos costos de gestión (US$ 2,9 millones) y menos gravámenes (US$ 14,5 millones)

“Uruguay enfrenta problemas de competitividad severos y algunos de esos problemas están asociados a procesos burocráticos o regulaciones que no se aplican de forma eficiente. Estas 12 medidas no son ni por asomo el total de lo que tenemos previsto revisar, es el inicio de un proceso que marca un rumbo claro de este equipo económico y de este gobierno de atacar de manera directa los problemas de competitividad”, afirmó Oddone.

El detalle de cada medida puede leerse en el documento adjunto.