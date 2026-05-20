La ONU advierte que el bloqueo en el estrecho de Ormuz activó un shock agroalimentario sistémico

El cierre prolongado del estrecho de Ormuz podría provocar un "shock agroalimentario sistémico" capaz de desencadenar una grave crisis mundial de precios de los alimentos en un plazo de seis a 12 meses , advirtió este miércoles -20 de mayo- la FAO, agencia especializada de la ONU que lidera el esfuerzo internacional para erradicar el hambre .

Antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, una quinta parte del transporte marítimo de petróleo mundial transitaba por el estrecho de Ormuz, y Teherán bloqueó esta vía al tráfico de petroleros y buques de carga.

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El actual escenario bélico en Medio Oriente se activó el 28 de febrero de 2026, cuando en forma conjunta Estados Unidos e Israel iniciaron ataques sobre Irán, que respondió a los mismos también con acciones de guerra. Si bien hubo y hay negociaciones no se ha superado la adversidad. El cierre selectivo que dispuso el gobierno iraní para el tránsito por el estrecho de Ormuz incide en los mercados de combustibles y agroalimentos.

https://www.bbc.com/mundo/articles/ce8lr0v0dqgo En 2025, China importó aproximadamente el 90% de todas las exportaciones de petróleo de Irán. Getty Images

ONU: shock agroalimentario sistémico

La agencia de la ONU afirmó en un comunicado que el bloqueo de Ormuz no es "una interrupción temporal del transporte marítimo", sino "el comienzo de un shock agroalimentario sistémico".

Para evitar ese escenario, la FAO recomienda "establecer rutas comerciales alternativas, actuar con moderación en materia de restricciones a las exportaciones, proteger los flujos humanitarios y crear reservas para absorber el aumento de los costos de transporte".

Llegó el momento de "empezar a reflexionar seriamente sobre cómo aumentar la capacidad de absorción de los países, reforzar su resiliencia frente a este cuello de botella y comenzar a minimizar los posibles impactos", declaró Máximo Torero, economista jefe de la FAO, en un nuevo pódcast publicado el miércoles.

Según la FAO, la ventana para adoptar medidas preventivas se está cerrando rápidamente.

Las decisiones que tomen ahora los agricultores y los gobiernos sobre el uso de fertilizantes, las importaciones, la financiación (…) determinarán si estalla una grave crisis mundial de precios alimentarios dentro de seis a doce meses, estima también la agencia de la ONU con sede en Roma.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cj40gd1w795o Imagen satelital del estrecho de Ormuz, situado entre el sur de Irán y Omán, en el golfo Pérsico. Getty Images

Índice de precios de los alimentos

El índice de precios de los alimentos de la FAO, que sigue la evolución mensual de los precios internacionales de una cesta de productos alimentarios comercializados a escala mundial, aumentó por tercer mes consecutivo en abril debido a los elevados costos de la energía y las perturbaciones vinculadas al conflicto en Oriente Medio.

El impacto se propaga por etapas: energía, fertilizantes, semillas, caída de los rendimientos, aumento de los precios de las materias primas y, finalmente, inflación alimentaria, recuerda la FAO.

La situación podría agravarse con la llegada de El Niño, que debería provocar sequías y alterar los regímenes de lluvias y temperaturas en varias regiones, según la agencia.

Para evitar este riesgo, la FAO recomienda más de una veintena de medidas a corto, mediano y largo plazo, entre ellas rutas alternativas al estrecho de Ormuz, créditos en condiciones asequibles para los agricultores y la creación de reservas regionales.

Fuente: AFP