La ONU mueve una ficha: armó un grupo de trabajo para ayudar al paso de fertilizantes por el estrecho de Ormuz

Sin un final a la guerra en Medio Oriente a la vista, el secretario general de la ONU, António Guterres, puso en marcha un grupo de trabajo para ayudar a garantizar el paso de fertilizantes por el estrecho de Ormuz, anunció su portavoz el viernes.
Conflicto en Medio Oriente
"Mientras el conflicto en Medio Oriente se desarrolla y amenaza con intensificarse, las interrupciones del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz pueden generar efectos en cadena que afectarán las necesidades humanitarias y la producción agrícola en los próximos meses", dijo Stephane Dujarric.
Una "acción inmediata es esencial para mitigar estas consecuencias", agregó.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), hasta el 30% del comercio internacional de fertilizantes pasa por el estrecho de Ormuz.
Facilitar el comercio de fertilizantes
El "grupo de trabajo especializado" se encargará de "desarrollar y proponer mecanismos técnicos" que "faciliten el comercio de fertilizantes, inclusive la circulación de las materias primas relacionadas" a través del estrecho.
El grupo incluye representantes de diferentes agencias internacionales y va a trabajar "en estrecha consulta" con Estados miembros relevantes de la ONU.
Dujarric destacó que el secretario general había hablado recientemente por teléfono con funcionarios de Irán, Estados Unidos, Pakistán, Egipto y Baréin.
La creación del grupo de trabajo coincide con el inicio de la temporada de siembra -que requerirá de fertilizantes- en muchas de las principales regiones agrícolas del mundo.
El contexto
El economista jefe de la FAO, Máximo Torero, afirmó el jueves pasado que si la guerra se prolongaba una o dos semanas más, los mercados podrían "absorber" el impacto. Pero en un escenario a medio plazo de tres meses de bloqueo, todos los agricultores del mundo se verán afectados", advirtió, pronosticando en ese caso una caída de las cosechas de trigo, arroz y maíz.
Fuente: AFP