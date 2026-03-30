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La ONU mueve una ficha: armó un grupo de trabajo para ayudar al paso de fertilizantes por el estrecho de Ormuz

El secretario general de la ONU puso en marcha un grupo de trabajo para ayudar a garantizar el paso de fertilizantes por el estrecho de Ormuz

30 de marzo de 2026 19:12 hs
ONU: preocupación por el abasto de fertilizantes a los sistemas productivos de alimentos.

ONU: preocupación por el abasto de fertilizantes a los sistemas productivos de alimentos.

Foto: Pexels

Sin un final a la guerra en Medio Oriente a la vista, el secretario general de la ONU, António Guterres, puso en marcha un grupo de trabajo para ayudar a garantizar el paso de fertilizantes por el estrecho de Ormuz, anunció su portavoz el viernes.

Conflicto en Medio Oriente

"Mientras el conflicto en Medio Oriente se desarrolla y amenaza con intensificarse, las interrupciones del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz pueden generar efectos en cadena que afectarán las necesidades humanitarias y la producción agrícola en los próximos meses", dijo Stephane Dujarric.

Una "acción inmediata es esencial para mitigar estas consecuencias", agregó.

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El dato

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), hasta el 30% del comercio internacional de fertilizantes pasa por el estrecho de Ormuz.

Facilitar el comercio de fertilizantes

El "grupo de trabajo especializado" se encargará de "desarrollar y proponer mecanismos técnicos" que "faciliten el comercio de fertilizantes, inclusive la circulación de las materias primas relacionadas" a través del estrecho.

El grupo incluye representantes de diferentes agencias internacionales y va a trabajar "en estrecha consulta" con Estados miembros relevantes de la ONU.

Dujarric destacó que el secretario general había hablado recientemente por teléfono con funcionarios de Irán, Estados Unidos, Pakistán, Egipto y Baréin.

La creación del grupo de trabajo coincide con el inicio de la temporada de siembra -que requerirá de fertilizantes- en muchas de las principales regiones agrícolas del mundo.

El contexto

El economista jefe de la FAO, Máximo Torero, afirmó el jueves pasado que si la guerra se prolongaba una o dos semanas más, los mercados podrían "absorber" el impacto. Pero en un escenario a medio plazo de tres meses de bloqueo, todos los agricultores del mundo se verán afectados", advirtió, pronosticando en ese caso una caída de las cosechas de trigo, arroz y maíz.

Fuente: AFP

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