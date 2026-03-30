Prex integra inversión a su billetera: el dinero genera rendimientos pero se puede usar en cualquier momento

Prex lanzó este lunes Inversión Violeta , una funcionalidad que genera rendimientos diarios sobre el saldo disponible en la app sin que el usuario pierda acceso a su dinero. Según la empresa, es el primer producto con estas características en el mercado uruguayo.

El mecanismo opera a través de una alianza entre Prex, Gletir (corredor de bolsa) y Valo .

El usuario abre una cuenta de inversión desde la app y autoriza que sus fondos se inviertan de forma automática en un Fondo de Liquidez Inmediata , un fondo abierto, autorizado y supervisado por el BCU, que coloca el dinero en depósitos a la vista en el Banco Central, letras de regulación monetaria y otros valores públicos.

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Los rendimientos se calculan según el dinero invertido y el rendimiento del fondo en el día, y se acreditan diariamente en días hábiles, aunque pueden demorar hasta 48 horas hábiles . El saldo puede usarse en cualquier momento para pagos, transferencias o retiros.

Para activar el producto por primera vez se requiere un mínimo de $4.000 pesos uruguayos; a partir de la segunda suscripción no hay mínimo. La tasa que muestra la app es una referencia anual indicativa basada en el rendimiento promedio de los últimos 30 días. El producto no es un depósito bancario ni tiene garantía de capital.

Una categoría nueva en el mercado local

Hasta ahora, los productos de inversión disponibles en Uruguay implicaban algún tipo de restricción de liquidez o requerían operar fuera de una billetera de uso cotidiano. En concreto, lo que Prex introduce es la combinación de rentabilidad diaria y disponibilidad inmediata dentro de una misma aplicación de uso masivo.

"Somos los primeros en el mercado local en integrar una modalidad de inversión con rentabilidad diaria y disponibilidad inmediata a los fondos", dijo Matías Carro, country manager de Prex Uruguay.

La funcionalidad estará disponible de forma progresiva para usuarios uruguayos mayores de 18 años con cuenta Prex activa. Prex fue fundada en Uruguay en 2015 y tiene a Itaú Unibanco como socio estratégico, con el 30% del capital accionario.