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Alerta global: anticipan una tormenta geomagnética, ¿cuáles son los riesgos del fenómeno para el planeta Tierra?

El fenómeno devenido del agujero coronal localizado en el Sol de ascendencia transecuatorial y de polaridad negativa podría desarrollar cambios en los cinturones de radiación y alteraciones en la ionosfera.

13 de mayo de 2026 11:58 hs
TORMENTA GEOSOLAR

Una tormenta geomagnética se desatará el próximo viernes 15 de mayo, dando impulso a corrientes intensas en la magnetosfera.

Así lo anticipó el geofísico Stefan Burns en redes sociales. El fenómeno devenido del agujero coronal localizado en el Sol de ascendencia transecuatorial y de polaridad negativa podría desarrollar también cambios en los cinturones de radiación y alteraciones en la ionosfera.

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El señalamiento del académico sobre la estrella ya había sido detectado el domingo por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOOA). Según la institución, parte de la eyección de masa coronaria emitida podría golpear la Tierra desde este miércoles.

“El modelado de la eyección de masa coronal (CME) resultante indica que la mayor parte del material debería pasar muy por detrás de la órbita terrestre”, sumó la entidad a través de un comunicado. En la misma línea, continuó: “Dicho esto, no se puede descartar un impacto tangencial o la llegada de una onda de choque a finales del 12 de mayo o principios del 13 de mayo”.

¿Qué es una tormenta geomagnética?

Según explica la NASA, una llamarada solar es una explosión que ocurre en la superficie del Sol. Se las considera las explosiones más fuertes que pueden observarse en el sistema solar, con una potencia equivalente a múltiples bombas atómicas incluso en las descargas más modestas.

El fenómeno puede estar acompañado de una eyección de masa coronal, compuesta por partículas provenientes de fragmentos de átomos expulsados desde el interior de la estrella. A este conjunto de fenómenos se lo conoce como tormenta solar.

Tormenta geomagnética
Tormenta geomagn&eacute;tica

Tormenta geomagnética

“Cuando se dirige hacia la Tierra, una tormenta solar puede generar una perturbación importante en el campo magnético terrestre, llamada tormenta geomagnética, que puede producir efectos como apagones de radio, cortes de energía y auroras boreales. Sin embargo, no causan daño directo a las personas en la Tierra, ya que el campo magnético y la atmósfera de nuestro planeta nos protegen de lo peor de estas tormentas”, definió el organismo estadounidense.

En casos especialmente graves, que suelen ocurrir durante el máximo solar, las fallas en el servicio eléctrico pueden afectar a millones de personas, lo que representa un riesgo para una sociedad dependiente de tecnologías vulnerables.

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