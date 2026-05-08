El tesoro de las Cataratas del Iguazú: encontraron casi 400 kilos de monedas que fueron arrojadas por turistas

Un operativo de limpieza realizado en las Cataratas del Iguazú permitió hallar cerca de 400 kilos de monedas arrojadas por turistas al lecho del río, una práctica prohibida que preocupa por su impacto ambiental.

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El procedimiento, divulgado por distintos medios argentinos y brasileños, se llevó adelante luego de una fuerte disminución del caudal del río Iguazú, que descendió a unos 500 mil litros por segundo, muy por debajo del promedio habitual de 1,5 millones . La baja permitió acceder a zonas normalmente cubiertas por el agua y desplegar tareas de limpieza en el fondo de las cataratas.

Durante el operativo, trabajadores del parque retiraron cientos de monedas , además de botellas, tapas, plásticos, pilas y dispositivos electrónicos.

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Radio Continental de Córdoba compartió un video con las imágenes de los materiales metálicos sumergidos.

Embed - Retiraron más de 400 kilos de monedas del fondo de las Cataratas del Iguazú

Por qué las monedas representan un problema ambiental

Según explicaron responsables del operativo en declaraciones recogidas por Infobae, los metales presentes en las monedas pueden oxidarse y liberar sustancias que alteran la calidad del agua. Además, distintos animales acuáticos pueden ingerir esos objetos al confundirlos con alimento.

“Las monedas pueden oxidarse, contaminar el agua, además de la propia contaminación del río. Algún animal puede consumir esto pensando que es alimento”, explicó uno de los operarios que participó del despliegue.

Desde Urbia+Cataratas, empresa encargada de las tareas de mantenimiento, señalaron que “regularmente es necesario realizar la limpieza por la práctica de algunos visitantes” y recordaron que “las monedas son dañinas para la naturaleza y conservación de nuestro Patrimonio Natural Mundial”.

El hallazgo se conoció a partir de un operativo realizado el pasado 15 de abril del lado brasileño del parque.

Qué harán con las monedas encontradas

Según informaron las autoridades, las monedas serán clasificadas para determinar cuáles pueden reutilizarse. Muchas presentan signos de corrosión por haber permanecido sumergidas durante largos períodos.

Las piezas que aún estén en condiciones serán destinadas a proyectos medioambientales vinculados a educación ambiental y plantación de árboles, en conjunto con el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad.

Las autoridades recordaron además que arrojar monedas al agua está expresamente prohibido por las normas del parque nacional, debido al impacto que generan sobre el ecosistema protegido.

“Es maravilloso. Porque así se salvan los animalitos”, comentó una joven que presenció el operativo, en declaraciones al canal brasileño RIC.