Boom eléctrico en Uruguay: la venta de vehículos crece 133% en el primer cuatrimestre

En los primeros cuatro meses del año, la venta de vehículos eléctricos alcanzó las 7.358 unidades , lo que representa un crecimiento del 133% frente al mismo período del año anterior, equivalente a 4.000 unidades más .

Por segmentos, los utilitarios deportivos ( SUV ) son los de más peso y lideran el mercado con 4.020 unidades , triplicando sus cifras respecto al período enero-abril de 2025.

Por su parte, el segmento de automóviles totalizó 2.965 unidades , con un aumento interanual del 94% , según datos procesados por El Observador en base a información que divulga la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (Acau).

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Con estos números, los vehículos eléctricos ya representan el 30% del total acumulado comercializado en el mercado automotor en lo que va del año.

El gran salto se dio especialmente en marzo y abril, cuando la llegada de nuevos modelos eléctricos (principalmente de origen chino) impulsó el mercado uruguayo, haciendo que solo en abril de 2026 se vendieran casi la misma cantidad de SUV eléctricos que en todo el primer cuatrimestre del año anterior.

Este dinamismo se ve reforzado por una coyuntura económica favorable: la estabilidad del dólar, que oscila en el entorno de los $ 40, y los fuertes incentivos fiscales. La combinación de la exoneración total del Imesi, las alícuotas preferenciales de patente y los beneficios de la Ley de Inversiones (Comap) han reducido la brecha de precio con los vehículos tradicionales, posicionando a la opción eléctrica no solo como una decisión ecológica, sino como una ventaja financiera estratégica.

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Según datos de la consultora Seg Ingeniería, los vehículos eléctricos livianos ya representan algo más del 2% del parque automotor nacional, un salto significativo si se considera que en 2021 su presencia apenas alcanzaba el 0,08%. Esta evolución implica que, en solo cuatro años, la cantidad de estos vehículos en las calles se multiplicó casi por treinta.

La aceleración del cambio es evidente: al cierre de 2024, el parque eléctrico liviano en Uruguay era de unas 8.000 unidades. Sin embargo, solo durante 2025 se comercializaron más de 14.000 vehículos adicionales. Este volumen de ventas no solo equivalió al 175%-180% de todo el parque preexistente, sino que alcanzó una cuota del 21% de las ventas totales de vehículos livianos en el país durante ese año.

Actualmente, la oferta en Uruguay es amplia y competitiva, con unos 180 modelos disponibles que presentan una autonomía promedio de 491 kilómetros. La tecnología ha derribado la barrera de la distancia: el 95% de los modelos ofrece al menos 300 km por carga y casi la mitad supera los 500 km. Incluso entre los diez modelos más vendidos de 2025, la autonomía promedio se situó en los 377 kilómetros, demostrando una sólida adecuación a las necesidades de los usuarios locales.

Este avance de la movilidad eléctrica ocurre en un contexto de dinamismo general: el mercado automotor uruguayo cerró el mejor primer cuatrimestre de su historia reciente con más de 24.500 unidades totales vendidas, impulsado principalmente por el segmento SUV.