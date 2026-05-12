Caja de Profesionales: perdió más de US$ 30 millones en 2025 pese a asistencia financiera del Estado y mayor aporte de jubilados

La Caja de Profesionales modificó en 2025 su estructura de ingresos al recibir una asistencia financiera del Estado y una mayor contribución de jubilados por un aumento de la aportación . Pese a eso terminó el año en rojo y acumuló seis ejercicios con déficit.

Los estados financieros de la institución, auditados por la consultora Crowe , señalan que el resultado del ejercicio correspondiente a 2025 fue negativo en $ 1.247,1 millones, equivalentes a US$ 31,9 millones, al tipo de cambio de cierre del año . Con ese dato, la Caja de Profesionales completó seis años consecutivos de pérdidas . El anterior cierre, al 31 de diciembre de 2024, había sido negativo en $ 2.245,1 millones que en ese momento equivalieron a US$ 51 millones .

Los números muestran que en la comparación interanual la institución mejoró el saldo negativo. Pero también vale mencionar que durante 2025 recibió ingresos extraordinarios, previstos en la ley 20.410 aprobada en julio del año pasado . El texto estableció que los jubilados pasaban a realizar una contribución pecuniaria con el objetivo de mejorar los malos resultados anuales. Ese aporte extra en 2025 fue por $ 557,7 millones , según los estados financieros.

La ley también fijó una asistencia financiera del Estado en entregas mensuales de $ 218 millones a partir de julio de 2025 y una partida adicional anual de $ 665 millones. La inyección estatal en el año fue por $ 1.973 millones.

En total, en la suma de los aportes de los jubilados y de Rentas Generales, la Caja recibió ingresos extra por $ 2.530,7 millones. Es decir, una cifra mayor que todo el déficit de 2024. Pero igualmente no pudo revertir el resultado negativo en 2025.

Luego de analizar los estados financieros, Crowe señaló en la auditoría que considerando los efectos de la ley 20.410, destinada a brindar sostenibilidad a la institución y tomando en cuenta las proyecciones financieras para el ejercicio 2026 “se entiende que corresponde aplicar el principio de empresa en marcha”. Ese principio es un concepto contable que asume que una empresa o institución continuará en actividad en el futuro previsible, al menos en los 12 próximos meses, sin necesidad ni intención de liquidación.

Otros ingresos y egresos

El organismo recibió aportes de profesionales activos por $ 13.118, 6 millones, con un aumento de 4,5% en comparación con 2024. Los ingresos por la explotación forestal fueron por $ 102,2 millones, con incremento de 3,3% en la misma comparación. Desde 2011, la Caja de Profesionales arrenda a UPM dos campos en Cerro Largo y Florida dedicados a la actividad forestal.

En contrapartida pagó $ 19.518,5 millones en jubilaciones y $ 3.681,4 en pensiones, con subas de 11,3% y 5,7%, respectivamente. Los gastos de administración (entre los que se incluyen las remuneraciones al personal y servicios no personales) fueron por $ 740,4 millones, con crecimiento de 2,9%.

Otros números de la Caja de Profesionales

Al cierre de 2025 la Caja de Profesionales registró 116.631 declaraciones de no ejercicio, frente a las 109.719 del año anterior, con una suba de 6,3%. Los profesionales con mayor cantidad fueron los contadores con 22.778.

_CDS8386.webp Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) Camilo dos Santos

Los profesionales con actividad declarada fueron 63.217, con una baja interanual de 0,6%. En este caso, el mayor número de aportantes fueron los médicos (13.514). Para los activos también rige desde el 1º de enero de este año un aumento de la aportación, que pasó de 18,5% a 20,5%. Este cambio estuvo previsto en la ley 17.738 que aprobó la estructura orgánica de la institución en 2024 y ratificado por la ley 20.410 de julio del año pasado.

La ley original indica que la suba puede aplicarse si el resultado operativo fuera negativo en el ejercicio anterior y a su vez haya una proyección de iguales características para el siguiente o alguno de los tres próximos.

Por último, en el caso de los jubilados se verificó un incremento de 4,5%, al pasar de 15.692 en 2024 a 16.405 al cierre del año pasado.