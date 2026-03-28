Dragado de ANP en el puerto: informe concluye que se necesitan más funcionarios y modernizar embarcaciones

El directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP) recibió un informe final sobre el funcionamiento del dragado nacional . Entre las conclusiones destaca la necesidad de incorporar más personal, modernizar la flota de embarcaciones y desarrollar una gestión profesional de mantenimiento y compras .

El dragado que realiza la ANP en los muelles públicos del puerto de Montevideo atraviesa dificultades por el estado de las embarcaciones. Esa situación se arrastra desde hace meses y es por eso que se había encomendado a un equipo técnico la elaboración de un estudio sobre las tareas que se realizan y el estado de las flota de embarcaciones. Una de las conclusiones de ese informe, que fue presentado al directorio del organismo este viernes, fue que se acumularon sedimentos en una cantidad mayor que la capacidad operativa previsible en el corto plazo .

Esta realidad ya era observada por las autoridades portuarias que días atrás recurrieon al consorcio chino CHEC Dredging Company Limited para que se haga cargo del removido de barros y sedimentos en los muelles públicos y las zonas intraportuarias , trabajos que habitualmente realizan funcionarios con embarcaciones de la ANP.

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Actualmente la administración cuenta con tres dragas (D7, D9 y D11) y el informe detalló el estado de cada una. Describió a la D7 como un “buque añoso” con significativos desgastes en casco y dificultades de repuestos en máquina . Añadió que presenta cada vez más dificultades para su operación y es por eso que necesita ser renovado. Sobre la D9 resumió que tiene una vida útil extendida por renovación de motores. Esa draga no está operativa . Por último, señaló que la D11 es el único buque de la flota que no está en márgenes de obsolescencia .

draga 1

Ante esa realidad, el estudio -al que accedió El Observador- propuso iniciar un proceso competitivo para la compra de una embarcación (pontón draga) para aumentar la productividad del dragado a pie de muro. También incorporar una nueva draga de succión para sustituir a la D7 y la elaboración de pliego para realizar un llamado a licitación por la próxima varada de la draga D11.

Más funcionarios

En otro pasaje, el estudio indicó que la tripulación actual para el dragado está conformada por 179 funcionarios. “Es necesario destacar que no se incluyeron en el total unos 13 tripulantes, dado que al momento de efectuar el presente análisis están con licencia médica, lo cual acontece con cierta asiduidad en estos casos puntuales”, expuso.

Desde la visión del equipo técnico es necesario incorporar 85 tripulantes a la plantilla de la ANP. “Se debe tener en cuenta que al momento de considerar la flota objetivo no se tomó la opción de conformar un grupo de tripulantes como retén ante casos de enfermedad, accidentes, licencias u otras causas que generan faltantes”, mencionó.

Tampoco contempló las posibles bajas por jubilación que podrían suscitarse en el corto o mediano plazo.

Fachada ANP Foto: Leonardo Carreño

El documento informó que la tripulación actual (31 funcionarios) tiene un costo diario de US$ 13.157 por conceptos salariales y aportes patronales. Añadió que el personal administrativo del Área de Dragado de la ANP (20 personas) le genera al organismo un gasto de US$ 5.035 al día.

Además planteó como necesidad avanzar en la discusión de un nuevo convenio laboral para las actividades de dragado que impulse una mejora en los tiempos de operación y productividad.

Sobre la mejora de gestión sugirió cambios en el modelo de contrataciones para mantenimiento, reparaciones y stock de repuestos navales y sistematizar la información de los costos del dragado.

En los próximos días, el directorio de la ANP evaluará las consideraciones expuestas en el informe. Sin embargo, el director por la oposición Jorge Gandini dijo a El Observador que la propuesta propone una inversión (para la modernización de la flota, por ejemplo) que no está prevista en el presupuesto del organismo.

Gritos y movilización

Mientras se presentaba el informe, el sindicato (Suanp) desarrolló una movilización en la rambla portuaria. Algunos de los trabajadores decidieron después ingresar al edificio de la ANP y dirigirse al segundo piso, donde se desarrollaba la reunión.

Al final del encuentro hubo algunos gritos y reproches a los directores del organismo. Eso motivó que Gandini enviara una nota al área de recursos humanos solicitando el descuento de la jornada laboral a los funcionarios.

El texto señaló que la asamblea terminó convirtiéndose en una medida de lucha que afectó el normal desarrollo de la reunión. “Las acciones suponen la adhesión a medidas de paro (y por ese motivo) se solicita la aplicación de los descuentos correspondientes conforme a la normativa vigente”, concluyó el escrito.