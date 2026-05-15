Mides lanzó aplicación celular para reportar casos de personas en situación de calle y ver dónde están los refugios

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) lanzó la aplicación celular que permite, entre otras gestiones, dar aviso sobre personas en situación de calle .

La aplicación había sido parte del paquete de medidas anunciados con la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle que presentó el gobierno a principios de abril pasado.

Para acceder a la aplicación es necesario primero ingresar a través del navegador del celular a este enlace . Una vez allí, el usuario deberá instalar la aplicación al agregarla en la pantalla de inicio , ya que todavía no está disponible para descargar de forma convencional a través de tiendas de IOS o Android .

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El Ministerio de Desarrollo Social presenta la web app (PWA) Red calle 365 Mapa de recursos geolocalizados Proyectos comunitarios Contactos de emergencia Sugerencias de usuarios Accedé o descargá: https://t.co/SUgAOqwAgB / https://t.co/EdFst5rJbL pic.twitter.com/MZXXpjM3cz

Una vez dentro de la aplicación, el usuario podrá acceder a las vías de contacto para dar aviso sobre personas en situación de calle, aunque esta acción no es ejecutable dentro de la propia aplicación. Por el contrario, el usuario será redirigido para hacer una llamada telefónica o para completar un formulario web, en caso de que quiera hacer una denuncia en línea a través de la Línea Azul del INAU, para alertar por niños o adolescenetes en situación de calle.

Los teléfonos para reportar personas en situación de calle son los siguientes:

105 - si la persona requiere atención médica, ya que es el centro de emergencias médicas SAME de ASSE

911 - si hay una emergencia policial

0800 5050 o *5050 (desde el celular) - si hay niños o adolescentes en situación de calle

0800 3650 - para alertar por personas en situación de calle en Montevideo desde un teléfono fijo

091 365 000 - Whatsapp para alertar por personas en situación de calle en Montevideo

Por otra parte, a través de la aplicación los usuarios podrán interiorizarse en la estrategia para personas en situación de calle presentada por el gobierno, informarse sobre el estado de situación de la alerta roja decretada por las autoridades o acceder a un mapa para conocer dónde están los distintos refugios del Mides u oficinas.