Aplicación para reportar personas en situación de calle, más viviendas sociales y Plan Invierno pasará a ser todo el año: las medidas que anunció el gobierno

El gobierno presentó este martes una serie de medidas que apuntan a combatir los aspectos "estructurales" del problema de las personas viviendo en situación de calle.

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La Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle fue presentada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila. El plan contiene 42 medidas, algunas nuevas y otras que ya están en aplicación, pero en la conferencia de este martes las autoridades adelantaron varias de ellas.

Además, anunciaron que habrá dos ámbitos distintos de coordinación: uno sobre las causas estructurales liderado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y otro sobre la "emergencia" que liderará directamente Presidencia de la República. En ambos espacios participarán distintos organismos del Estado que tienen injerencia en el tema.

Entre algunas de las medidas que se detallaron en la conferencia se encuentra la puesta en marcha, en menos de un mes, de una aplicación para reportar situaciones de personas viviendo en la calle, que se sumará a la vía telefónica ya disponible. También se adelantó que el Plan Invierno dejará de llamarse así, porque pasará a ser un Plan 365 aplicado todos los días del año, no solo durante los meses de frío.