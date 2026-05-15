Mathías Olivera, de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, tuvo que pedir perdón por comentarios en TV que ofendieron a algunos napolitanos

El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, Mathías Olivera , salió a pedirle disculpas a los napolitanos, luego de unas declaraciones suyas en el programa "Todo por la camiseta" que conduce Rafael Cotelo en canal 10.

"Conducir en la ciudad (de Nápoles) es como ir en sentido contrario en una rotonda y a ellos les da igual. Al principio, me enojaba", dijo el lateral izquierdo de Napoli y de la celeste.

Durante la charla, el futbolista también tuvo la oportunidad de hablar sobre sus dificultades para integrarse en el entorno urbano de la ciudad cuando tiene que ponerse al volante de su auto.

Respecto al caos del tráfico en Nápoles, Olivera afirmó: "Sí, la verdad es que es muy complicado conducir en esta ciudad. Hay que acostumbrarse; es como ir en sentido contrario en una rotonda y a ellos les da igual. Los primeros meses, me enojaba. Decía: '¿Qué están haciendo? ¿Están todos locos?' No respetan nada, no hay semáforos, ni pasos de cebra".

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Y añadió: "Pero siguen y siguen. No entiendo la lógica, porque en Uruguay, si te equivocás, pedís disculpas. Aquí, en cambio, tocan la bocina, discuten y discuten. Y encima de eso, una buena parte de la ciudad tiene calles muy, muy estrechas, por donde ni siquiera puede pasar un auto".

20260128 ALBERTO PIZZOLI / AFP Foto por ALBERTO PIZZOLI / AFP Chelsea's Portuguese midfielder #07 Pedro Neto fights for the ball with Napoli's Uruguayan defender #17 Mathias Olivera during the UEFA Champions League - league phase day 8 football match betw Pedro Neto y Mathías Olivera Foto: Alberto Pizzoli/AFP

Pero, asimismo, también destacó algunos aspectos de la vida en Nápoles y que Olivera aprecia bastante, como la costa: "En pleno verano, es más complicado los fines de semana, pero a menudo intento ir por la mañana con el perro, mis hijas, mi novia, a pasear, a tomar un mate. Es maravilloso".

Y luego habló de lo bueno de que toda la ciudad anima a Napoli.

"Sí, exacto. Aquí todo el mundo lo vive, desde el más joven hasta la señora mayor. Te conocen y viven el fútbol de una forma diferente", expresó.

Y habló a su vez, del mito de Diego Maradona para los napolitanos. "Sigue siendo un ídolo después de tantos años. Le dio muchísimo al club. Es como una leyenda viviente. Desde la persona más veterana que lo vio jugar hasta la más joven. Su legado se ha transmitido de generación en generación. Y además hay una estatua en Napoli, así que siempre está presente".

Las disculpas de Mathías Olivera

Mathías Olivera, a raíz de lo que dijo en esta nota y que según él, se malinterpretó, escribió su descargo en italiano en su cuenta de Instagram.

"Quisiera aclarar algo porque algunas citas han sido sacadas de contexto, y algunas personas o periodistas saben cómo publicar titulares para crear controversia y generar comentarios...". comenzó escribiendo el futbolista.

olivera

Y añadió: "En la entrevista, nunca dije que los napolitanos fueran gente conflictiva, ni falté al respeto a (la ciudad de) Nápoles. Solo estaba bromeando (así fue la entrevista) sobre lo difícil que puede ser conducir aquí (en Nápoles), algo que todos sabemos. Nunca dije que la gente discuta por el tráfico. Soy uruguayo, y creo que los napolitanos son muy parecidos a nosotros: cálidos, humildes y de gran corazón. Soy muy feliz en Nápoles y agradezco el cariño que siempre me han demostrado a mí y a mi familia; cualquiera que me conozca lo sabe".

Cabe recordar que hace dos años, Rodrigo Bentancur, debió salir a pedirle disculpas a su compañero y amigo por entonces en Tottenham Hotspur, el coreano Heung Min Son, por sus dichos en el mismo programa.

En una nota que emitió canal 10 del programa "Por la camiseta" de Rafael Cotelo, Bentancur se refirió a Son y a los coreanos.

Cotelo, hablando de camisetas, le preguntó a Bentancur: "¿Vos no me podés conseguir la del coreano?".

Y Bentancur le respondió: "¿Sonny? (en relación a Heung-Min Son)". Y prosiguió: "O un primo de Sonny, total, son más o menos todos iguales". Y sonrió.