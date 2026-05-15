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Franco Roncadelli clasificó a otra final de challenger y dará un salto en el ranking ATP que lo pone con chances de jugar la qualy de Wimbledon, su primer Gran Slam

Franco Roncadelli, que viene de ganar el Challenger de Santos, se clasificó este viernes a la final del Challenger de Córdoba

15 de mayo de 2026 17:32 hs
Franco Roncadelli

Franco Roncadelli

Foto: @profesionalesaat

Franco Roncadelli atraviesa un momento espectacular. El domingo ganó su primer torneo challenger, en Santos, y este viernes alcanzó la final de otro torneo de la misma categoría, en Córdoba.

El número uno del tenis uruguayo, de 26 años, debutó el martes contra el brasileño Pedro Sakamoto al que le ganó 7-6(5)-6-4.

El miércoles dio cuenta de otro brasileño, Matheus Pucinelli De Almeida, por 6-0, 7-6(2).

Franco Roncadelli se puso el traje de súper héroe y mantuvo a Uruguay en el Grupo Mundial II de Copa Davis con un 3-1 a Jamaica de visitante

Franco Roncadelli ganó el primer torneo challenger de su carrera: derrotó en Santos al argentino Hernán Casanova

Este viernes, Roncadelli derrotó al primer preclasificado del torneo, el argentino Guido Iván Justo, al que ajustició con un 6-1, 6-4.

En la final se medirá este sábado, a la hora 11.00, contra el argentino Juan Manuel La Serna, de 22 años y 367 del ranking ATP.

El uruguayo ocupa actualmente el puesto 274 en el ranking ATP, su mejor clasificación fue 267 el 30 de marzo y estos puntos que ganará en Córdoba marcarán un quiebre en su carrera.

Roncadelli dará un importante salto en el ranking para pasar al escaño 227, lo cual lo dejará con serias chances de jugar el primer Grand Slam de su carrera.

No será Roland Garros porque el segundo Grand Slam del año inicia este lunes.

Pero sí puede ser Wimbledon donde el ranking suele cerrarse cuatro o cinco semanas antes del inicio y el único Grande que se juega sobre césped tendrá su qualy del 22 al 25 de junio.

El ranking de Roncadelli puede darle justamente la posibilidad de jugar esa qualy.

Pablo Cuevas fue el último tenista con presencia, en singles, en un Grand Slam. Fue en la qualy del US Open 2024 donde perdió en primera ronda con el francés Luca Van Assche.

Las finales de Franco Roncadelli en torneos challengers

Año Torneo Final
2026 Santos Campeón
2026 Asunción Vicecampeón
2025 Santa Cruz de la Sierra Vicecampeón

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