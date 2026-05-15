Lisandro Martínez, campeón con Argentina en el Mundial Qatar 2022: "Venía de un lugar machista y nunca pude desarrollar mi lado femenino"

El zaguero Lisandro Martínez , actualmente en Manchester United de Inglaterra y que fue campeón del mundo con Argentina en el Mundial Qatar 2022, se prepara para lo que será el Mundial 2026 con su seleccionado en el que intentará refrendar ese título.

El futbolista brindó una entrevista al programa "Lo del Pollo Mundial", que conduce el Pollo Álvarez.

Allí no pasó por alto el rol que tiene su pareja, Muriel López, junto a su pequeña hija Aurora.

Lisandro López habló de manera muy distendida en la charla con el Pollo Álvarez.

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En determinado momento, lo hizo con mayor seriedad para halagar lo que significa para su carrera, vivir con su actual pareja.

"Creo que es muy importante la familia, pero para mí también lo más importante es tener una buena mujer al lado. Porque desde que estoy con Muriel, ella me ha enseñado mucho a ser un hombre", sostuvo el zaguero de Manchester United y de la selección argentina.

Y añadió: "Yo por ahí venía como de un lado, por decirte, muy machista. Me crié más o menos así. Y es como que nunca pude desarrollar el lado femenino. Cómo tratar muy bien a una mujer, cómo expresarme, a dar amor... Siempre creía que era como debilidad llorar. Entonces, ella me enseñó todas esas cosas que la verdad me encantan".

La entrevista dejó de ser exclusivamente de un tema deportivo y se adentró más en su vida, tras estas declaraciones.

20240714 Colombia's forward #24 Jhon Cordoba fights for the ball with Argentina's defender #25 Lisandro Martinez during the Conmebol 2024 Copa America tournament final football match between Argentina and Colombia at the Hard Rock Stadium, in Miami, Flori Jhon Córdoba y Lisandro Martínez Foto: Juan Mabromata / AFP

"Me encanta llorar, me encanta expresarme, me encanta dar amor, me encanta abrazar, decir las cosas en la cara: te amo, te quiero, lo que fuese. Y creo que esas son mis raíces, ¿no? La familia y tener una buena mujer al lado", explicó.

Posteriormente contó una anécdota vivida con la selección argentina.

Faltaba que llegaran resultados positivos y ocurrió lo siguientes: "En un momento había una humareda en los pasillos y empezaron a llegar De Paul, Messi, Paredes preguntando qué pasaba. Fue ahí cuando le dijimos con el Cuti (Romero) que estábamos limpiando las energías".