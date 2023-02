"A veces me dan ganas de matar a los contrarios"; la fuerte confesión de un campeón mundial con Argentina

El zaguero de Manchester United, Lisandro Martínez, viene de ser campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial Qatar 2022.

Su nivel en el club inglés ha ido de menos a más y de a poco se ha metido en el equipo titular de Erik ten Hag en el que es compañero del uruguayo Facundo Pellistri.

Martínez fue apodado El Carnicero en su época en Ajax debido a su estilo agresivo e intransigente de defender, derribando a los oponentes con una fuerza brutal.

Previo a la final de la Copa de la Liga de Inglaterra de este domingo entre Manchester United y Newcastle United, el argentino se expresó de una forma poco habitual.

afp

Lisandro Martínez ante México en el Mundial Qatar 2022

"A veces me dan ganas de matar a los contarios, pero no puedo hacerlo, de lo contrario me suspenderán todos los partidos”, dijo Martínez, sonriendo en una entrevista con The Mirror.

Y añadió: "Tenés que ser inteligente. Es duro, muy duro. A veces quiero matar, pero también hay que controlar. Creo que es nuestra cultura de Argentina. Siempre somos así, somos apasionados. El fútbol, para nosotros, lo es todo, por eso siempre lo damos todo".

"Cuando era niño, recuerdo que cuando era muy joven, cuatro o cinco años, comencé a pelear y lloraba cuando perdía, así que es algo que tenemos en la sangre, en el corazón, es nuestra cultura", sostuvo el campeón del mundo con la albiceleste.