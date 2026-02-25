Productores de leche pidieron al gobierno que garantice relaciones laborales sanas y justas

Gobierno: el Poder Ejecutivo recibió un pedido desde la asamblea de productores de Conaprole.

Integrantes de una asamblea de productores de leche propietarios de Conaprole solicitaron al gobierno "que asuma la responsabilidad que le compete en garantizar relaciones laborales sanas y justas para todos los actores de la cadena láctea vinculados a la cooperativa".

Esa fue una de las decisiones adoptadas durante la asamblea de tamberos remitentes a la cooperativa , conocida como Asamblea de los 29, órgano decisor máximo en la empresa reunido este miércoles 25 de febrero para considerar "la conflictividad que ha enfrentado la empresa desde hace casi un año y que generan preocupación ante la competitividad y sostenibilidad de la industria en el mercado interno", según se indicó.

Los tamberos, en un variado conjunto de determinaciones, expresaron su total respaldo a las decisiones adoptadas por el directorio de la cooperativa en relación con el cierre del centro de distribución de Rivera .

AGRICULTURA El recuerdo de la sequía de 2023, el guascazo por llegar y la charla del senador Da Silva con Odonne

"Las acciones sindicales sostenidas en el tiempo generaron pérdidas significativas en un momento clave para la producción , afectando el normal funcionamiento de la cooperativa, pese a que las distintas propuestas promovidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) incluían la necesidad de preservar la paz laboral", se señaló.

El contexto

Cuando se pidió al Poder Ejecutivo lo expuesto al inicio, se destacó que "Conaprole ha sido durante 90 años, y sigue siendo, un generador de trabajo para más de 25.000 actores vinculados a la cadena y un ícono de Uruguay, como principal empresa exportadora de lácteos de América Latina".

La Asamblea de los 29, además, encomendó al directorio adoptar "todas las medidas necesarias para garantizar el mejor precio de la leche a los productores, sobre la base de relaciones laborales adecuadas y modernas que aseguren la productividad y competitividad de Conaprole y de toda la cadena láctea vinculada a la cooperativa".

El pedido al directorio de Conaprole

Repudió, también, "enérgicamente", la pérdida de materia prima y de productos terminados ocurrida durante el conflicto e instó al directorio a retirarse de cualquier mesa de negociación si situaciones de ese tipo volvieran a repetirse.

En la misma línea, resolvió no participar o interrumpir de inmediato el diálogo si se adoptan nuevas medidas de conflicto que alteren la necesaria paz laboral.

Finalmente, se reafirmó la necesidad de retomar con urgencia una operativa mínima razonable, solicitando "el levantamiento inmediato de las medidas sindicales y reiterando su convicción de que el diálogo responsable y constructivo es la única herramienta válida para proteger a Conaprole y al conjunto de quienes la integran".

Tras una propuesta del MTSS, la semana pasada, con medidas sindicales activadas y otras planificadas, la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) aceptó dejar en pausa sus medidas y negociar con la empresa en un ámbito tripartito, cuyos detalles se vienen diseñando, se informó a El Observador.