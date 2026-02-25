Aeropuerto de Carrasco fue premiado como el mejor de América Latina y el Caribe

El Aeropuerto Internacional de Carrasco fue distinguido como el Mejor Aeropuerto de América Latina y el Caribe 2025, en la categoría de las terminales que brindan servicio de dos a cinco millones de pasajeros por año. El reconocimiento parte del Programa Airport Service Quality (ASQ) que otorga el Consejo Internacional de Aeropuertos.

En 2025 la principal terminal áerea de Uruguay batió el récord histórico que había establecido en 2017, pasaron por allí 2.144.071 pasajeros al cierre del año, según informó Aeropuertos Uruguay .

Este premio, que lo posiciona entre los más valorados de la región, destaca su desempeño en áreas clave como calidad del servicio, confort, procesos y atención del personal.

INMUEBLES Crece el mercado inmobiliario de lujo en el este: las zonas más buscadas y el perfil de los compradores que invierten hasta US$ 5 millones en una propiedad

ASQ es el programa global más importante de medición de experiencia aeroportuaria y se basa en la opinión directa de los pasajeros , obtenidas a través de encuestas aplicadas bajo una metodología científica y realizadas en tiempo real a los viajeros durante su paso por los aeropuertos.

“Es un gran honor recibir este reconocimiento, que refleja el trabajo diario de nuestro equipo y de toda la comunidad aeroportuaria. Es especialmente valioso porque surge directamente de la opinión de los pasajeros. Celebramos este logro con gratitud y con el compromiso de seguir mejorando cada día para ofrecerles siempre la mejor experiencia”, expresó Federico Cabrera, gerente general del Aeropuerto Internacional de Carrasco luego de obtener el reconocimiento.

Un logro que se mantiene

En la edición 2025 del programa fueron encuestados casi 707.000 pasajeros a nivel mundial, consolidando a ASQ como el principal punto de referencia global en experiencia del viajero.

Esta es la segunda vez que el Aeropuerto de Carrasco gana el premio en su categoría de dos a cinco millones de pasajeros anuales, distinción que ya había recibido en el año 2019, y se suma a que en 2024 recibió la distinción a Mejor Aeropuerto de América Latina y el Caribe en la categoría de terminales aéreas de hasta dos millones de pasajeros.