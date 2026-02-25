Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
nubes dispersas
Jueves:
Mín  19°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / Aeropuerto de Carrasco

Aeropuerto de Carrasco fue premiado como el mejor de América Latina y el Caribe

El premio otorgado por el Consejo Internacional de Aeropuertos reconoce a la terminal aérea en la categoría de las que atienden de dos a cinco millones de pasajeros por año.

25 de febrero 2026 - 10:33hs
FOTO AIC - Plataforma

El Aeropuerto Internacional de Carrasco fue distinguido como el Mejor Aeropuerto de América Latina y el Caribe 2025, en la categoría de las terminales que brindan servicio de dos a cinco millones de pasajeros por año. El reconocimiento parte del Programa Airport Service Quality (ASQ) que otorga el Consejo Internacional de Aeropuertos.

En 2025 la principal terminal áerea de Uruguay batió el récord histórico que había establecido en 2017, pasaron por allí 2.144.071 pasajeros al cierre del año, según informó Aeropuertos Uruguay.

Este premio, que lo posiciona entre los más valorados de la región, destaca su desempeño en áreas clave como calidad del servicio, confort, procesos y atención del personal.

Más noticias
fusiones y adquisiciones alcanzaron su mayor valor en cuatro anos y se espera alto dinamismo para 2026

Fusiones y adquisiciones alcanzaron su mayor valor en cuatro años y se espera alto dinamismo para 2026

crece el mercado inmobiliario de lujo en el este: las zonas mas buscadas y el perfil de los compradores que invierten hasta us$ 5 millones en una propiedad
INMUEBLES

Crece el mercado inmobiliario de lujo en el este: las zonas más buscadas y el perfil de los compradores que invierten hasta US$ 5 millones en una propiedad

Foto AIC - Panorámica (1)

ASQ es el programa global más importante de medición de experiencia aeroportuaria y se basa en la opinión directa de los pasajeros, obtenidas a través de encuestas aplicadas bajo una metodología científica y realizadas en tiempo real a los viajeros durante su paso por los aeropuertos.

“Es un gran honor recibir este reconocimiento, que refleja el trabajo diario de nuestro equipo y de toda la comunidad aeroportuaria. Es especialmente valioso porque surge directamente de la opinión de los pasajeros. Celebramos este logro con gratitud y con el compromiso de seguir mejorando cada día para ofrecerles siempre la mejor experiencia”, expresó Federico Cabrera, gerente general del Aeropuerto Internacional de Carrasco luego de obtener el reconocimiento.

Un logro que se mantiene

En la edición 2025 del programa fueron encuestados casi 707.000 pasajeros a nivel mundial, consolidando a ASQ como el principal punto de referencia global en experiencia del viajero.

Esta es la segunda vez que el Aeropuerto de Carrasco gana el premio en su categoría de dos a cinco millones de pasajeros anuales, distinción que ya había recibido en el año 2019, y se suma a que en 2024 recibió la distinción a Mejor Aeropuerto de América Latina y el Caribe en la categoría de terminales aéreas de hasta dos millones de pasajeros.

Temas:

Aeropuerto de Carrasco premio América Latina y el Caribe

Seguí leyendo

Las más leídas

Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou en la presentación de los nuevos aviones de combate de la Fuerza Aérea
AVIONES SUPER TUCANO

Fuerza Aérea presentó los nuevos aviones adquiridos en Brasil con la presencia de Orsi y Lacalle Pou

No es la primera vez: los detalles de la denuncia contra el inspector de tránsito de Fray Bentos y la versión del funcionario
RÍO NEGRO

"No es la primera vez": los detalles de la denuncia contra el inspector de tránsito de Fray Bentos y la versión del funcionario

Me porté como un animal: las disculpas del hombre que mató a un perro de una puñalada y quedó filmado
SU VERSIÓN

"Me porté como un animal": las disculpas del hombre que mató a un perro de una puñalada y quedó filmado

BCU advierte sobre empresa que ofrece créditos sin autorización
SISTEMA DE PAGOS

BCU advierte sobre empresa que ofrece créditos sin autorización

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos