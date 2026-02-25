Fusiones y adquisiciones alcanzaron su mayor valor en cuatro años y se espera alto dinamismo para 2026

La confianza regresó al mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) luego de un 2025 marcado por la incertidumbre geopolítica y comercial.

Así lo define la consultora McKinsey & Company en su informe “ 2026 M&A Trends: Navigating a rapidly rebounding market ” en el que analiza el desempeño del sector y lo que se puede esperar para este año.

Según el reporte, el capital disponible de los fondos de private equity, junto con efectos económicos más leves de lo previsto, balances que se mantuvieron sólidos, políticas monetarias que redujeron el costo del capital y un renovado entusiasmo en torno a la inteligencia artificial (IA), fortalecieron el optimismo y contribuyeron a impulsar la actividad global de M&A hasta alcanzar su mayor valor en cuatro años, con mejores perspectivas de cara a 2026 .

Esto provocó que en el tercer y cuarto trimestre de 2025 las transacciones se aceleraran con fuerza, y el valor total de las operaciones cerró el año con un incremento del 43% , “hasta alcanzar los US$ 4,7 billones, frente a los US$ 3,3 billones del año anterior, un 20% por encima del promedio de la última década”, apunta el documento.

En tanto, el volumen de operaciones se mantuvo estable y las grandes transacciones -las valuadas en US$ 10.000 millones o más- cobraron protagonismo. Se concretaron 60 de este tipo a lo largo del año, y su valor creció a más del doble del de 2024, alcanzando los US$ 1,3 billones y representando el 28% del valor total del mercado.

Sin embargo, fueron las operaciones medianas -las valuadas entre US$ 1.000 millones y US$ 10.000 millones- las que predominaron en 2025 a nivel global y, según McKinsey , representando el 45% del valor total de las transacciones y un crecimiento del 47%.

A nivel sectorial, Tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT); Energía y materiales globales (GEM); y Servicios financieros concentraron más de la mitad del valor de las operaciones el pasado año. El sector de TMT lideró el ranking, con una participación del 23% del valor global -unos US$ 1,1 billones-, con un crecimiento del 61% desde el año previo, desplazando a GEM del primer lugar.

Más de la mitad del valor del mercado mundial de fusiones y adquisiciones lo aportó el continente americano, donde la actividad aumentó un 64% a US$ 2,9 billones en 2025, superando en un 50% el promedio de diez años de US$ 1,9 billones, de acuerdo con McKinsey & Company.

La tendencia para el sector en 2026

En esta línea, la consultora advierte que los ejecutivos deberán gestionar sucesivas olas de incertidumbre geopolítica, con el potencial impacto en el crecimiento que estas implican. “Las repetidas crisis externas de los últimos años han reforzado la percepción de que las empresas no solo deben invertir en capacidades centrales y crecimiento, sino que también deben recurrir a transacciones que les permitan controlar costos, proteger márgenes y mitigar riesgos”, indica el estudio.

En este sentido, las adquisiciones se consolidan como una herramienta clave para crecer y ganar capacidades -entre ellas, la IA generativa y la agencial-, al tiempo que permiten a las compañías fortalecer su competitividad, impulsar la innovación tecnológica y mitigar riesgos en contextos de crecimiento orgánico limitado, una tendencia que se proyecta hacia 2026.

Según la consultora, el panorama a nivel mundial de M&A “se perfila para una actividad robusta en 2026” y, para prosperar en un contexto actual cambiante, “los propios líderes deberán evolucionar y ser más flexibles a medida que se aceleran los cambios geopolíticos, tecnológicos y sociales. Sobre todo, deberán aceptar la volatilidad en lugar de temerla, aprovechando las oportunidades mientras los competidores esperan una estabilidad del mercado que podría no llegar nunca”.