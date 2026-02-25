Luciano Fernández: la razón por la que le agradece a Peñarol, el objetivo de Central Español y un golazo que no fue de punta, sino de tres dedos

En Pan de Azúcar el tiempo era fútbol y el espacio era campito. Allá correteaba Luciano Fernández de un lado al otro detrás de la pelota. Soñando con jugar en Peñarol. Soñando con ser futbolista. Soñando con meter algún golazo.

Y en eso anda ahora, a los 24 años. El domingo, con Central Español, emprendió una veloz carrera de 50 metros desde el lateral derecho, tiró una diagonal y sacó un misil de pierna derecha para clavar uno de los mejores tantos de la tercera fecha del Torneo Apertura.

No fue un gol más porque sirvió para ganarle 1-0 a Juventud como visitante y para dejar al palermitano como único líder del certamen.

"Es un arranque soñado , creo que ni el más optimista hincha o integrante de Central lo pensaba antes del inicio del torneo, pero confiamos en nuestro trabajo", expresó Fernández a Referí.

¡CON ESTE GOLAZO DE LUCIANO FERNÁNDEZ LO GANÓ CENTRAL ESPAÑOL! El lateral anotó el único gol del partido ante Juventud por la fecha 3 del Torneo Apertura. #LigaUruguayaEnDSPORTS Disponible en los canales 301 y 302 pic.twitter.com/ZkttfAGTxT

"El nivel de la B es muy bueno, es muy duro, no es muy vistoso ni tan intenso como en Primera, pero es muy difícil de jugar, hay futbolistas fuertes y te foguea para subir", agregó.

"Nuestra fortaleza está en el grupo y en el trabajo de la semana de Pablo (De Ambrosio) estudiando a cada rival", comentó el lateral derecho que juega con la número 17.

"En cada partido tratamos de empezar de abajo hacia arriba manteniendo el arco en cero, eso es lo principal que nos pide Pablo y después con los jugadores que tenemos algún gol va a llegar", manifestó.

Uno de esos talentos que Central tiene de mitad de cancha hacia arriba es Fernando Camarda, autor en el triunfo 2-1 ante Peñarol, en la segunda fecha, de una jugada espectacular donde le hizo dos caños a Franco González para luego servirle el gol a Lucas Pino.

"Es un gran jugador, tiene ese tipo de jugadas todos los días en las practicas y cada fin de semana hace alguna así. Por suerte en las prácticas no me toca marcarlo pero en algún reducido lo he sufrido. Además, jugamos por el mismo lado y nos entendemos muy bien", afirmó.

El domingo le tocó lucirse a Fernández aunque al revivir la jugada del gol comentó la importancia que tuvo el juego sin pelota de Camarda para arrastrar la marca de Martín "Pelado" Cáceres.

"Empecé a encarar para cortar para dentro, cuando engancho a (Renzo) Rabino, Cáceres se va con Fernando y me quedó el hueco, traté de patear de tres dedos y un poco de punta y por suerte entró".

Fue ahí cuando Fernández fue interpelado por una duda instalada en redes sociales y compartida hasta por sus compañeros de equipo en el vestuario post victoria: "¿Fue un gol de tres dedos o un gol de puntín?"

"Te voy a decir lo que le dije a los compañeros en el vestuario, fue de tres dedos porque tres dedos es más caro que gol de punta. Es más, en las prácticas es una acción que hago seguido: subir, tirar la diagonal y buscar algún pase de tres dedos o un remate al arco con esa pegada", contestó.

"En formativas hice algún gol que otro, pero este fue mi primer gol profesional. El año pasado había estado cerca en algún partido, pero me atajaron algún que otro intento".

Fernández hizo todas las formativas en Peñarol, el club de sus amores.

Tras hacer todo el baby fútbol en IAPA, Institución Atlética de Pan de Azúcar, un día fue probado con la selección de Zona Este contra Peñarol, en un evento de reclutamiento de talentos.

Luciano Fernández con la camiseta de IAPA, Institución Atlética Pan de Azúcar Luciano Fernández con la camiseta de IAPA

Fernández fue uno de los seleccionados junto a Máximo Alonso, de Maldonado, que este año se sumó a Central Español. Los reclutó Alfredo Pintos.

"Tenía 12 años y empecé a ir una vez por semana a entrenar al CAR (Centro de Alto Rendimiento, en Solymar) de Peñarol. Me llevaba mi padre. Después empecé a ir tres veces por semana y nos llevaba el padre de Máximo. A los 14 años me fui a vivir a la casita de juveniles de Peñarol. Estaba convencido de que quería jugar al fútbol y por eso no me afectó el cambio", confesó.

En 2021 se instaló solo en Montevideo y ese año fue promovido a entrenar en Primera, con Mauricio Larriera de entrenador.

En el camino tuvo a Martín García, Adrián Colombo, el Bola (Robert) Lima, que era un crack, y Raúl Salazar como entrenadores que marcaron su formación.

Fue seleccionado sub 15 e integró el plantel que disputó el Sudamericano sub 17 en Perú en un equipo donde también estaban Matías Arezo, Cristian Olivera, Santiago Cartagena, Vicente Poggi, Juan Manuel Gutiérrez o Matías Ocampo. El entrenador era Alejandro Garay. También tuvo una citación a la selección sub 20.

WhatsApp Image 2026-02-23 at 20.19.57 Seleccionado sub 17 en 2019 @Uruguay

En enero de 2022 jugó amistosos en Primera ante Barracas Central, Ñublense y Santiago Wanderers. En este último partido dio dos asistencias.

Por decisión de Marcelo Broli, no integró el plantel que disputó la Copa Libertadores sub 20 donde Peñarol se coronó campeón.

"A Peñarol le estoy agradecido, fue el club que me dio las armas para ser jugador profesional. No sé por qué no tuve la chance de poder debutar oficialmente, Peñarol es un equipo de un gran poder adquisitivo y puede contratar a los jugadores que quiera, pero fue una experiencia única a la que estoy agradecido porque al día de hoy soy jugador profesional gracias a Peñarol que es un club que sabe cómo manejarse con los juveniles", declaró Fernández.

"Recuerdo que una vez íbamos a jugar un clásico y nos agarró el Popi (Claudio) Flores y nos dijo lo importante que eran los clásicos y que había que ganarlos. Tengo los mismos ganados que perdidos, eran duros los clásicos de juveniles", rememoró.

Sin tener oportunidad de jugar en 2022 y con un año más de contrato, Fernández decidió rescindir su vínculo para buscar su oportunidad, a comienzos de 2023, tras la llegada de Alfredo Arias.

FKdkCBFXEAESfDg En enero de 2022 firmó por dos años con Peñarol @FormativasCAP

Se fue a Plaza Colonia donde no llegó a debutar y a mediados de 2023 recaló en Miramar Misiones, ya que era jugador de Edgardo Lasalvia. Ahí sí llegó a tener su estreno pero tuvo escasa continuidad por lo que en 2024 pasó a Uruguay Montevideo que de la mano de Richard Pellejero tuvo una campaña notable, aunque no pudo coronarla con el ascenso.

Los de Pueblo Victoria perdieron la final del segundo puesto (ascenso directo) con Montevideo City Torque y tuvieron que ir a jugar playoffs. Ahí derrotaron a Cerrito para luego perder las finales con Juventud.

El año pasado, Pablo De Ambrosio fue a buscarlo luego de que terminara su contrato con Uruguay Montevideo.

"Yo lo conocía, pero él no me conocía. Sabía que iba a ser una pieza importantísima para este equipo, le pedí que confiara en venir, no estaba muy convencido pero el otro día hablamos y me agradecía por la confianza que le tuve", dijo el año pasado De Ambrosio a Referí tras el ascenso de Central Español.

Meses después, Fernández confirma esas palabras: "Estoy muy agradecido con Pablo, por su llamado, por confiar en mí, porque me dio muchas chances y porque me dio continuidad".

El palermitano viene de dos ascensos consecutivos: de la C a Segunda y de Segunda a Primera, algo que solo habían logrado tres equipos en la historia: Progreso, Villa Española y La Luz.

Pero Central tiene un mojón único en la historia del fútbol uruguayo: ser campeón de la B en 1983 y de la A en 1984.

Fernández conoce esa historia pero no se anima a soñar tan alto. "Nosotros tratamos de tener la cabeza bien puesta, nuestro objetivo real es salvarnos del descenso, no tenemos que cambiar nada, porque cambiar es para embarrarla, tenemos que seguir corriendo y matarnos entre semana para llegar con todo a los partidos".

El plan de De Ambrosio viene saliendo. Tres jugados, tres ganados y la mejor defensa del inicio del campeonato con un solo gol en contra. "Lo tenemos en el arco a Rodolfo que es un clase A, un crack dentro y fuera de la cancha, una buena persona, un diferente. Lo notás en cada práctica, es el mejor golero del fútbol uruguayo".