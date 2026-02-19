Maicol Ferreira: la mochila que se sacó en Danubio, el ritmo que ganó en Moldavia y el sueño de darle una casa a su familia

"Estoy feliz, Danubio es el lugar donde quiero estar", confiesa Maicol Ferreira. Se hizo hincha del club porque su padrino le regaló una camiseta cuando era niño. Pasó por la escuelita y las formativas hasta hacer su debut en 2019 cuando el entrenador era Marcelo Méndez.

"Volver al club donde me formé y del que soy hincha era lo que quería", contó a Referí. Y el retorno no pudo ser mejor. Ferreira fue titular ante Cerro y Boston River y en ambos colaboró con goles para triunfos por 1-0 y 2-0 que tienen a la franja como uno de los líderes del Torneo Apertura, junto a Central Español y Deportivo Maldonado.

"Con ese gol que le hice a Cerro sentí que me saqué una mochila de querer darle un poco al hincha, de mis ganas de estar en el club y que ellos también puedan sentir lo que yo siento", explicó.

Generación 1998 , Ferreira se formó con Marcelo Saracchi, Santiago Ramírez y Santiago Mederos en Danubio donde Jorge González lo fue a buscar cuando era niño para sumarlo a la escuelita.

DANUBIO El tremendo golpe que sufrió en la cabeza el delantero de Danubio Ivo Constantino y el comunicado del club actualizando su estado de salud

TORNEO APERTURA Incidentes con intervención policial, balas de goma e hinchas ingresando a la cancha, tras el final de Cerro vs Danubio en el Tróccoli, por la primera fecha del Torneo Apertura

Creció en Piedras Blancas e hizo baby fútbol en Ituzaingó y Potencia, siempre de la mano de sus padres.

En 2019, Marcelo Méndez lo hizo debutar en Primera, contra Atlético Mineiro, por la Copa Libertadores.

Sumó pocos minutos en esa serie y en dos partidos por el Torneo Apertura, por lo que rápidamente, a mitad de año, decidió salir a préstamo a para ganar protagonismo.

Damián Santín con Fernando Cañarte lo llevaron a Villa Española. Fue un técnico clave en su carrera: también lo pidió en Fénix, Racing y Colón y Ferreira siempre pagó con rendimientos esa confianza.

Ascendió a Primera en 2020 con Villa Española y en 2022 con Racing.

racing-jpg..webp Maicol Ferreira, gol a Villa Española con Racing @SegundaAUF

"De Danubio me costó irme, pero quería jugar. Me encontré con un club de barrio divino". En Villa Española se canta el himno del club en el vestuario después de cada victoria. "El Bigote López hacía tremendo trabajo como jugador y también afuera por el club. Es un club al que me encantaría volver".

Tras su buena campaña con Villa Española fue contratado por Rentistas que en 2021 jugó la primera Copa Libertadores de su historia.

Ahí lo dirigió Martín Varini con quien jugó al comienzo pero luego fue perdiendo pie en el equipo. "Fue de los mejores entrenadores que tuve y eso que jugué poco. Una mentalidad y planificación europea, le daba muchas herramientas al jugador para cada partido".

Consultado sobre cuál es el puesto qué mejor le calza. Ferreira no duda en contestar: "Volante interior o enganche. Toda la vida jugué ahí, suelto como ahora en Danubio. También he jugado de mediapunta o de extremo, en varias posiciones".

La trayectoria de Maicol Ferreira

Año Club Goles 2019 Danubio 0 2019-2020 Villa Española 7 2021 Rentistas 0 2021-2022 Racing 6 2023 Fénix 6 2024 Sheriff Tiraspol 1 2025 Colón 13 2026 Danubio 2

Un buen 2023 en Fénix, con goles importantes a Liverpool, Defensor Sporting y Nacional ("ese equipo logró la permanencia por el gran grupo que se formó"), llevó a Ferreira a vivir su primera experiencia internacional.

Lo hizo en la remota liga de Moldavia, uno de los 15 países que surgieron tras la disolución de la Unión Soviética en 1991.

Estuvo un año en Sheriff Tiraspol que en 2021 le había ganado a Real Madrid en el Bernabéu por la UEFA Champions League.

"Fue una experiencia soñado, me fueron a recibir al aeropuerto, el club tenía instalaciones espectaculares, tres estadios, hotel, restorán, un espectáculo. Me dieron auto, casa en barrio privado. Estuve seis meses con Mario García pero él se volvió a mitad de año. Yo tenía dos años de contrato, pero a fin de año me decidí volver porque mi señora no se podía quedar, extrañaba a mi hija y además ya no quedaban sudamericanos en el equipo", contó.

En su estadía en el equipo jugó fase clasificatoria para Europa League pero no la pudo superar. Disputó siete partidos, marcó un gol y dio una asistencia.

"Todo parece lindo en la vida de un futbolista, pero cuando se apagan las luces está lo único que importa: la familia",

Bianca de cinco años y Amelia de un mes. "En mi carrera siempre he estado en modo ahorro. Mi objetivo es poder comprar una casa para dejarle a mis hijas", contó.

"En Uruguay estamos a años luz del fútbol que se juega en Moldavia. Más rápido, más intenso, más dinámico, fútbol a un toque, preciso. El uruguayo llega a jugar a ese nivel por corazón, pero la verdad es que estamos lejos", describió.

Ese cambio extra que le dejó su año europeo lo convirtió en ventaja para jugar el 2025 en Colón, como extremo derecho.

En 31 partidos metió 13 goles y dio 11 asistencias en un equipo que cayó en semifinales de playoffs buscando el tercer ascenso.

A mitad del año pasado, Gustavo Matosas lo llamó para volver a Danubio, pero no pudo arreglar su salida de Colón con el que tenía contrato hasta fin de año.

Seis meses después, se sumó el llamado de Diego Monarriz y no lo dudó. Era el llamado al hincha.

Ferreira pasó en 2019 de alternar en Tercera a debutar en una Copa Libertadores, con una "presión divina, muy grande", tal como la recuerda.

Su padrino lo hizo hincha de niño cuando le regaló un equipo y una camiseta de Danubio. De contra, porque toda su familia es de Peñarol, se hizo del Danu. Como al verdadero hincha de la franja le gusta.

"En el vestuario leímos que desde 2011 Danubio no ganaba sus dos primeros partidos sin que le convirtieran. Pero tenemos claro que esto recién arranca, que es muy pronto para sacar conclusiones y hacer pronósticos, el año es largo. Si a los grandes no les va bien, a mitad de año meten cuatro o cinco incorporaciones fuertes, Liverpool es un equipo que hace las cosas bien. Nosotros tenemos que seguir trabajando por nuestros objetivos. Hay un lindo grupo, tenemos material y con ese combo, podemos dar pelea", sostuvo.