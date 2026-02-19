Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil: le encontraron fotos de menores y pornografía infantil

La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de 1° Turno de Córdoba imputó por abuso sexual infantil a Pablo Daniel Rodríguez Laurta , el uruguayo acusado del doble femicidio de su expareja y su exsuegra en esa provincia argentina, así como del homicidio de un remisero en Entre Ríos.

Según informaron fuentes judiciales a Todo Noticias (TN), en el marco de la investigación se hallaron imágenes explícitas de menores de 18 años y de sus genitales . La nueva imputación se conoció mientras el acusado permanece detenido y enfrenta otras causas penales de extrema gravedad en distintas jurisdicciones argentinas .

“El fiscal Juan Ávila Echenique resolvió imputar a Pablo Daniel Rodríguez Laurta por tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales ”, indicó el Ministerio Público Fiscal cordobés en un comunicado.

LUTO Tragedia en Rocha: un niño de seis años murió mientras se encontraba junto a su familia en la playa de Valizas

CASO LAURTA "Lo siento muchísimo": el uruguayo Pablo Laurta fue trasladado de cárcel y envió un mensaje a la familia del chofer asesinado

Laurta, de nacionalidad uruguaya, está acusado de tres crímenes. En Córdoba será juzgado por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina , de 26 años, y de su exsuegra, Mariel Zamudio , de 54. En la ciudad de Concordia, en tanto, está procesado por el homicidio del remisero Martín Palacio , a quien habría contratado para trasladarse y cometer los hechos.

Hace una semana fue trasladado a Concordia bajo un fuerte operativo de seguridad para responder por el crimen de Palacio. Fue recibido en la Jefatura Departamental y posteriormente derivado a la Unidad Penal 3, donde permanece detenido.

Durante la audiencia, la jueza resolvió extender por 90 días la prisión preventiva, tal como lo solicitó el Ministerio Público Fiscal. Desde la fiscalía señalaron que aún restan diligencias probatorias y que la investigación continúa en curso.

El crimen del remisero

La noche del 8 de octubre del año pasado, Martín Palacio comunicó que realizaría un “traslado ejecutivo” hacia Córdoba en su Toyota Corolla blanco con techo negro. Desde entonces perdió contacto con su familia.

Poco después de la medianoche su teléfono se apagó y, horas más tarde, el vehículo fue hallado incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la capital cordobesa.

De acuerdo con la investigación, Laurta habría sido el último pasajero del remisero. Los fiscales sostienen que lo asesinó de un disparo en la cabeza y luego descuartizó el cuerpo, cuyos restos habrían sido distribuidos en bolsas en distintos puntos de la provincia.

El doble femicidio en Córdoba

El acusado también está imputado por haber asesinado a balazos a su expareja, Luna Giardina, y a la madre de ella, Mariel Zamudio, en Córdoba. Tras los crímenes, escapó junto al hijo que tenía con Giardina e inició una fuga que se extendió casi 700 kilómetros hasta Gualeguaychú, en Entre Ríos.

La joven había denunciado en reiteradas oportunidades al acusado por violencia de género y amenazas. Contaba con una orden de restricción y un botón antipánico, medidas que no lograron evitar el desenlace.

Laurta fue detenido el 12 de octubre en un hotel de Gualeguaychú, donde se encontraba junto al niño. Desde entonces permanece bajo custodia mientras avanzan las distintas causas judiciales en su contra.