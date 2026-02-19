Mercado de trabajo: pese a la recuperación, unas 600 mil personas mantienen problemas de empleo

Unas 591.000 personas presentaron problemas de empleo en el promedio de 2025 , pese a la recuperación sostenida del mercado laboral en los últimos años. Así lo señala el último informe del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica que dirige el economista Javier de Haedo.

Según el reporte, la población en edad de trabajar (14 años y más) alcanzó en 2025 a 2.957.000 personas. De ese total, 1.906.000 integraron la población económicamente activa, mientras que 1.051.000 fueron clasificadas como inactivas, categoría que incluye, por ejemplo, jubilados, estudiantes, rentistas y personas dedicadas exclusivamente a tareas del hogar.

Dentro de la población activa, los ocupados sumaron 1.764.000 personas en el promedio anual de 2025. Esto implicó un aumento de 28.000 respecto a 2024 y de 113.000 en comparación con 2019.

Sin embargo, el informe advierte que el número de personas con “problemas de empleo” se mantiene relativamente estable en torno a las 600.000. Esta categoría incluye a los desocupados, los subocupados y los ocupados sin registro (sin aportes a la seguridad social ni beneficios asociados).

En 2025, los subocupados fueron 164.000 y los ocupados sin registro 285.000, mientras que los desocupados ascendieron a 142.000 en el promedio anual. En conjunto, estas tres categorías sumaron 591.000 personas.

El documento también señala que en 2019, tras cinco años de mal desempeño en materia de empleo, había 610.000 personas con problemas laborales. Seis años después, pese al aumento considerable del número de ocupados, esa cifra solo descendió a 591.000.

Salario real y empleo crecieron en 2025

En 2025 volvió a verificarse crecimiento tanto del salario real como del empleo, lo que impulsó una expansión de la masa salarial.

El salario real aumentó por cuarto año consecutivo en ambos sectores. En el sector público el incremento fue de 1,5% en el promedio anual y de 2,3% entre diciembres. En el sector privado, los aumentos fueron de 0,8% y 2,2%, respectivamente.

En términos anuales, la cantidad de personas ocupadas aumentó en 28.000 respecto a 2024 y en 14.000 si se comparan los extremos del año. No obstante, los datos desestacionalizados muestran que el nivel máximo de empleo se alcanzó en julio, tras lo cual se registró una caída en la segunda mitad del año, en línea con el enfriamiento de la actividad económica, que no habría mostrado crecimiento en ese período, indica otro análisis del Observatorio de la Coyuntura Económica.

Considerando períodos móviles de 12 meses, el salario real privado aumentó 0,8% y el empleo 1,6%, lo que llevó a que la masa salarial creciera 2,5%, mientras que el PIB habría aumentado en torno a 2%.

Mercado de trabajo

Proyecciones para 2026

Según el escenario base manejado por Exante, los indicadores del mercado laboral continuarían en niveles favorables en 2026, aunque sin mostrar mejoras adicionales. La proyección apunta a una relativa estabilidad en la cantidad de ocupados en el promedio del año respecto a 2025.

En materia salarial, con los resultados ya conocidos de las negociaciones colectivas, se prevé un crecimiento del salario real apenas por encima de 1,5% este año. Esta combinación llevaría a que la masa salarial en términos reales crezca casi un punto porcentual menos que en 2025, según expresó el economista Luciano Magnífico en el programa En Perspectiva.

En cuanto al consumo privado, las estimaciones apuntan a una moderación del crecimiento hacia una tasa cercana a 1,5% promedio anual, frente al aumento en torno a 2% registrado el año pasado.

El escenario asume una nueva baja de la inflación en los próximos meses y luego una convergencia hacia la meta de 4,5% a fines de 2026. No obstante, se advierte que si la inflación desciende más rápido de lo previsto y los salarios nominales ya están acordados, el salario real podría aumentar más de lo esperado, generando presiones sobre los costos empresariales y eventuales ajustes en el empleo.