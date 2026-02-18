Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
algo de nubes
Jueves:
Mín  21°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Meteorólogos anunciaron lluvias para este jueves: así será el panorama climático rumbo al fin de semana, según expertos

Según José Serra, las temperaturas máximas en el norte rondarán los 28 a 30 °C, mientras que en el sur irán desde los 26 a los 28 °C el jueves

18 de febrero 2026 - 16:12hs
Meteorólogos pronosticaron como estará el clima el resto de la semana

Meteorólogos pronosticaron como estará el clima el resto de la semana

X: Mario Bidegain

Meteorólogos emitieron sus pronósticos para los próximos días y anunciaron en diálogo con El Observador episodios de lluvias para este jueves con un descenso en las temperaturas.

El meteorólogo José Serra señaló que, de cara al jueves, se producirán varios episodios de "lluvias y tormentas" que afectarán distintos puntos del país, entre ellos el área metropolitana. Los acumulados de agua producto de las lluvias irán de 5 a 10 milímetros.

Según el experto, las temperaturas máximas en el norte rondarán los 28° o 30 °C, mientras que en el sur irán desde los 26°C hasta los 28 °C el jueves, con un descenso en las temperaturas en comparación con el comienzo de la semana.

Más noticias
metsul advierte por masa de aire frio que trae condiciones tipicas de otono: como afecta a uruguay
CLIMA

Metsul advierte por masa de aire frío que trae "condiciones típicas de otoño": cómo afecta a Uruguay

segundo tornado en brasil: metsul advierte por condiciones favorables para eventos de vientos severos
CLIMA

Segundo tornado en Brasil: Metsul advierte por "condiciones favorables para eventos de vientos severos"

La situación meteorológica empezará a mejorar hacia finales del jueves, con un viernes, sábado y domingo "sin lluvias" en todo el Uruguay, afirmó.

Sin embargo, desde las últimas horas del domingo llegaría "cierta inestabilidad, que va a dar lugar a que a partir del lunes en adelante tengamos varios días de lluvias, mejoras temporarias y así".

"Nos aguarda una semana muy inestable", afirmó y añadió que los acumulados rondarán los 10 a 50 milímetros.

En diálogo con El Observador, el meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó por su parte que durante la jornada de mañana habrá en el país "episodios de lluvias" de rápido pasaje, que afectarán sobre todo la zona norte del país.

"Tormentas y lluvias en el norte. En el resto del territorio, solamente algunas lluvias escasas", aseveró.

Estas lluvias y el pasaje de nubosidad que se dará en el territorio provocarán una bajada en las temperaturas el jueves, según el experto. De cara al viernes, "vuelve el calor".

En su cuenta de X, el meteorólogo Mario Bidegain se refirió al panorama de precipitaciones para los próximos días y planteó una situación más lluviosa.

Según el experto, entre el jueves 19 y el martes 24, de acuerdo a cifras previstas por GFS, habrá montos que podrían alcanzar los 100 milímetros en Uruguay.

"Se esperan montos de 10 a 75 mm en el centro de Argentina y 25 -100 mm sobre Uruguay, incluyendo suroeste y sur, zonas más afectadas por la sequía", mencionó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mario_bidegain/status/2024091025518575927?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Meteorólogos lluvias Pronósticos

Seguí leyendo

Las más leídas

Ómnibus del STM.
TRANSPORTE

Cada 66 minutos hay una nueva denuncia por una persona desaparecida en Uruguay, pero una simple tarjeta logró dar con el paradero "en decenas" de casos

Sebastián Marset y Víctor Centurión
NEXUS II

Operativo contra el narcotráfico dirigido a banda "desprendida" del grupo de Sebastián Marset en Paraguay: hay un exarquero de Olimpia requerido

Nacho Álvarez
TELEVISIÓN

El nombre del nuevo programa de Nacho Álvarez lo enfrentó otra vez con Canal 4: "La frase había sido creada por mí hace 14 años"

Cuáles son y cuánto ganan los puestos más y menos demandados en tecnología en la era de la IA

Cuáles son y cuánto ganan los puestos más y menos demandados en tecnología en la era de la IA

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos