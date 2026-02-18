Meteorólogos anunciaron lluvias para este jueves: así será el panorama climático rumbo al fin de semana, según expertos

Meteorólogos pronosticaron como estará el clima el resto de la semana

Meteorólogos emitieron sus pronósticos para los próximos días y anunciaron en diálogo con El Observador episodios de lluvias para este jueves con un descenso en las temperaturas .

El meteorólogo José Serra señaló que, de cara al jueves, se producirán varios episodios de "lluvias y tormentas" que afectarán distintos puntos del país, entre ellos el área metropolitana. Los acumulados de agua producto de las lluvias irán de 5 a 10 milímetros.

Según el experto, las temperaturas máximas en el norte rondarán los 28° o 30 °C, mientras que en el sur irán desde los 26°C hasta los 28 °C el jueves, con un descenso en las temperaturas en comparación con el comienzo de la semana .

La situación meteorológica empezará a mejorar hacia finales del jueves, con un viernes, sábado y domingo "sin lluvias" en todo el Uruguay , afirmó.

Sin embargo, desde las últimas horas del domingo llegaría "cierta inestabilidad, que va a dar lugar a que a partir del lunes en adelante tengamos varios días de lluvias, mejoras temporarias y así".

"Nos aguarda una semana muy inestable", afirmó y añadió que los acumulados rondarán los 10 a 50 milímetros.

En diálogo con El Observador, el meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó por su parte que durante la jornada de mañana habrá en el país "episodios de lluvias" de rápido pasaje, que afectarán sobre todo la zona norte del país.

"Tormentas y lluvias en el norte. En el resto del territorio, solamente algunas lluvias escasas", aseveró.

Estas lluvias y el pasaje de nubosidad que se dará en el territorio provocarán una bajada en las temperaturas el jueves, según el experto. De cara al viernes, "vuelve el calor".

En su cuenta de X, el meteorólogo Mario Bidegain se refirió al panorama de precipitaciones para los próximos días y planteó una situación más lluviosa.

Según el experto, entre el jueves 19 y el martes 24, de acuerdo a cifras previstas por GFS, habrá montos que podrían alcanzar los 100 milímetros en Uruguay.

"Se esperan montos de 10 a 75 mm en el centro de Argentina y 25 -100 mm sobre Uruguay, incluyendo suroeste y sur, zonas más afectadas por la sequía", mencionó.