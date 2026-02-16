Segundo tornado en Brasil: Metsul advierte por "condiciones favorables para eventos de vientos severos"

Un nuevo tornado azotó en la tarde del domingo zonas rurales de Encruzilhada do Sul y Canguçu , en el sur del estado brasileño de Rio Grande do Sul. Se trata del “segundo tornado en pocos días” en la región, en un escenario de “fuerte inestabilidad atmosférica” que se mantiene desde fines de la semana pasada.

El fenómeno ocurrió en un área predominantemente rural y fue visible también desde Amaral Ferrador. El embudo permaneció activo durante “casi diez minutos” , tiempo suficiente para tocar tierra y causar daños localizados. Según el portal Canguçu em Foco, se registraron afectaciones en al menos una vivienda y pérdidas en cultivos de soja.

Al tratarse de una zona con baja densidad de población, los impactos fueron limitados. Sin embargo, las imágenes difundidas resultaron impactantes por la claridad del cono y la fuerza del viento al levantar polvo y escombros.

El episodio se suma al tornado registrado el jueves pasado en Pelotas, cuando una línea de tormentas avanzó sobre la ciudad y provocó caída de postes, ramas y daños estructurales. En ese caso, se trató de un fenómeno de “muy corta duración con vientos intensos y muy localizados” .

Condiciones favorables para eventos severos

De acuerdo con los reportes meteorológicos, “las condiciones eran favorables para eventos de viento severos localizados” debido a la presencia de una corriente en chorro de bajo nivel y altas temperaturas antes del ingreso de un frente frío.

Estas corrientes —un corredor de viento a unos 1.500 metros de altura que transporta aire cálido— contribuyen a generar “un patrón de viento divergente en la atmósfera”, asociado a la formación de tornados. La región permanecía bajo la influencia de una masa de aire tropical cálido y húmedo que formó densas nubes de gran desarrollo vertical.

Un fenómeno frecuente pero con más registro

Los tornados pueden ser relativamente comunes en áreas rurales del sur de Brasil, aunque históricamente muchos no se reportaban. El mayor acceso a tecnología y redes sociales permitió que fenómenos que antes quedaban en “informes aislados” ahora se documenten en video, lo que lleva a la percepción de que su frecuencia estaría aumentando.