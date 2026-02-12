Metsul anuncia un frente frío que traerá "un breve respiro al intenso calor" en la frontera con Uruguay

Un frente frío afectará el sur de Brasil y podría impactar en Uruguay Camilo dos Santos

Un frente frío que avanzará por el sur de Brasil entre viernes y sábado podría tener efectos en Uruguay, especialmente en la franja norte y noreste del país, con aumento de la inestabilidad, lluvias y tormentas aisladas. Desde Metsul Meteorología advirtieron que "traerá fuertes lluvias aisladas con tormentas eléctricas”, en un escenario que podría impactar en la región fronteriza.

El sistema comenzará a desplazarse por la frontera con Uruguay y el extremo sur de Rio Grande do Sul, lo que favorecerá la formación de áreas de tormenta. Según el pronóstico, podrían registrarse “lluvias localmente fuertes” y acumulados de “50 mm a 100 mm en pocas horas”, con riesgo de inundaciones puntuales en zonas urbanas del sur de Brasil y posibles efectos indirectos en territorio uruguayo.

“Un breve respiro al intenso calor” Los meteorólogos señalaron que el frente frío proporcionará “un breve respiro al intenso calor” que afecta al sur de Brasil y que también se ha sentido en Uruguay durante los últimos días. No obstante, aclararon que “no se esperan temperaturas muy bajas”, sino una moderación temporaria de las máximas.

En ese sentido, el alivio sería de corta duración. “El efecto sobre la temperatura no es traer frío, sino moderar el calor”, indicaron. La tendencia para comienzos de la próxima semana es que el aire tropical cálido y húmedo vuelva a predominar en la región, lo que podría reinstalar condiciones calurosas y bochornosas en Uruguay.