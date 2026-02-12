Dólar
/ Nacional / CLIMA

Inumet actualizó la doble alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes: mirá las zonas afectadas

Según el organismo oficial del tiempo, las advertencias meteorológicas serán actualizadas a las 07:00 o "ante cambios significativas"

12 de febrero 2026 - 6:13hs
Tormenta en Montevideo, lluvias, trueno
Mariana SUAREZ / AFP

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la doble alerta, amarilla y naranja, por tormentas fuertes que afectan a más de la mitad del país.

Según el organismo oficial del tiempo, las advertencias meteorológicas serán actualizadas a las 07:00 o "ante cambios significativas".

De acuerdo a lo explicado por Meteorología en su página web, las alertas responden a un "frente semi-estacionario que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes y/o severas".

En tal sentido, advierte que en zonas de tormentas "se podrán registrar lluvias copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes".

Principales localidades afectadas por la alerta naranja:

Paysandú: todo el departamento.

Río Negro : Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Rivera : Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques, Paso Hospital, Tranqueras y Vichadero.

Salto : Cerro de Vera, Fernández y Quintana.

Tacuarembó : Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla:

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno: todo el departamento.

Flores: Andresito, Ismael Cortinas y Juan José Castro.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela y Zapicán.

Río Negro: Fray Bentos y Los Arrayanes.

Rocha: Cebollati, La Coronilla, Lascano y San Luis Al Medio.

Soriano : Mercedes y Villa Soriano.

Tacuarembó : Caraguata, Las Toscas, Paso de los Toros, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: todo el departamento.

