Alerta de "gran peligro" en Brasil por calor extremo afecta a Uruguay: meteorólogos anuncian cuándo llegará "un respiro"

En las últimas horas el Instituto Nacional de Meteorología ( Inmet ) de Brasil emitió una alerta de "gran peligro" por ola de calor en regiones limítrofes con Uruguay . En este marco, y en diálogo con El Observador, meteorólogos explicaron cómo está la situación en la región y detallaron de qué manera afectará a Uruguay .

El Inmet informó que desde el pasado martes y hasta el sábado 7 de febrero, rige sobre parte del territorio brasileño una ola de calor de "gran peligro" con cifras de temperaturas que estarán 5 °C por encima de lo normal para la estación .

La alerta cubre una amplia zona del sur de Brasil, que incluye las siguientes regiones: Serrana, Oeste Catarinense, Suroeste y Noroeste Rio-grandense, Centro Occidental, Centro Oriental y Sureste Rio-grandense, así como áreas del Suroeste, Sureste y Centro-Sur Paranaense y del Norte Catarinense. La mayoría de estas regiones son limítrofes con Uruguay .

Uruguay también atraviesa un período de altas temperaturas. Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), se espera un ascenso térmico a lo largo de la semana, con jornadas calurosas y bochornosas .

En este marco, y en conversación con El Observador, el meteorólogo José Serra explicó que lo que está afectando a Brasil y también a Uruguay de forma lateral es una "semioclusión" de una "masa de aire cálido" que está "sobre el continente sudamericano".

"Eso afecta gran parte de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, a todo Paraguay y parte del sur de Brasil. Colateralmente, nos afecta a nosotros con altas temperaturas en la región litoral del país", mencionó el meteorólogo.

Esto genera sobre la zona norte y litoral del país temperaturas que rondan y rondarán los 38 °C. En Montevideo las máximas durante estos días alcanzarán los 33 °C.

En cuanto a las mínimas, oscilarán entre los 23 °C y los 24 °C en varios puntos del país. Esta situación, explicó, se mantendrá hasta el jueves, cuando el clima empezará a cambiar.

"El jueves, la situación en cuanto a las temperaturas se mantiene", dijo, pero mencionó que a partir de esa jornada ingresará por la zona suroeste un frente frío que "en su desplazamiento va a provocar lluvias y tormentas".

"La situación se va a extender hasta el viernes. Ahí se va a producir un descenso en las temperaturas, que se ubicarán en los 25, 26 °C sobre la zona costera del país", dijo.

De cara al domingo, aseguró que el clima se mantendrá "muy agradable" y "soleado", con máximas de hasta 28 °C. "La atmósfera a partir de viernes va a dar un respiro", aseguró.

En un pronóstico similar, y también en diálogo con este medio, el meteorólogo Mario Bidegain aclaró que la región está bajo una "alta presión" que genera altas temperaturas, de hasta 36 °C en varios departamentos y "no permite el ingreso de los famosos frentes fríos".

Este fenómeno climático se mantendrá hasta el jueves, cuando en las últimas horas de la jornada "se va a romper" producto del ingreso de una masa de aire frío. "Ahí volvemos a temperaturas normales", aseveró.

Según el experto, el viernes las máximas en Montevideo caerán "significativamente" a valores de 24 a 25 °C. El fin de semana las máximas rondarán los 27 a 29 °C.

Por su parte, el meteorólogo Nubel Cisneros advirtió también que sobre la zona norte y litoral del país se registrarán hasta el jueves fuertes temperaturas.

De acuerdo con el experto, se podría superar incluso los 40 °C en varios puntos del país.

"El viernes afloja un poquito, pero igualmente vamos a estar con temperaturas muy elevadas y el calor intenso inclusive estaría volviendo hacia el fin de semana", dijo.